TikTok-Star David Allen: Seine Tochter stirbt mit nur fünf Wochen!

TikTok-Star David Allen ist vor allem unter dem Namen ToTouchAnEmu bekannt. Der Influencer wendet sich mit traurigen Nachrichten an seine Fans: Seine Tochter ist mit nur fünf Wochen verstorben.

Auf TikTok folgen David Allen mehr als zehn Millionen Fans und ist für seine lustigen Clips bekannt. Doch nun wendet sich der Influencer mit einer traurigen Nachricht an seine Community. Nur fünf Wochen nach der Geburt musste der TikTok-Star nun Abschied von seiner Tochter nehmen, welche völlig überraschend verstorben ist. Die traurige Nachricht zum Tod seiner Tochter verkündete der Influencer jetzt selbst bei Instagram.

„Papa wird dich für immer vermissen, Baby“

In dem sozialen Netzwerk postete er ein emotionales Video. „Papa wird dich für immer vermissen, Baby“, schrieb David Allen darunter. „Aber das Coolste, was ich je gemacht habe, war, mein Baby Lily zusammen mit meiner Frau Jessica auf der Welt willkommen zu heißen“, heißt es in dem Video.

Seine Tochter verstarb unerwartet im Schlaf

Seine Tochter Lily Grace Allen wurde am 21. Juni geboren und starb am 27. Juli gegen Mitternacht unerwartet im Schlaf. „Sie war fünf Wochen alt, als sie uns verließ. […] Ich habe jede Träne geweint, die ich konnte. Es ist nicht einfach. Das würde ich niemandem wünschen“, so David Allen.

Mehr als 30.000 Personen haben den Beitrag geliked. Zahlreiche User drücken ihr Beileid aus. „Es tut mir so leid für euch! Mein Herz wurde gerade eben gebrochen!“, meint ein Follower. „Ich kann mir den Schmerz, den du empfinden musst, nicht vorstellen. Es ist herzzerreißend“, heißt es in einem anderen Kommentar. Ein weiterer User meint: „Ich finde keine tröstenden Worte. Keine Eltern sollten das durchmachen!“

Im Juni teilte David Allen das erste Bild von Lily Grace mit seinen Fans. Der Schnappschuss entstand kurz nach der Geburt. Er schrieb, dass sich sein Inhalt in Zukunft auch um seine Tochter drehen werde. Doch nur fünf Wochen später müssen die Eltern mit dem Tod von Lily Grace einen schweren Schicksalsschlag verkraften.