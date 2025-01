TikTok-Star Chris O’Donnell (†31) stirbt durch Kopfschuss

Chris O’Donnell ist unter dem Namen „Creeohdee“ bekannt und hatte eine große Fangemeinde in den sozialen Netzwerken. Der Fitness-Influencer ist durch einen Kopfschuss im Alter von 31 Jahren verstorben.

Es sind erschütternde Neuigkeiten aus der TikTok-Welt: Der erfolgreiche Influencer ist am 11. Januar 2025 verstorben. Chris O’Donnell verstarb aufgrund einer Schusswunde am Kopf im Alter von nur 31 Jahren.

Es handelte sich offenbar um Suizid

Laut den Untersuchungen handelte es sich um Suizid, wie das Magazin People berichtet. Der frühe Tod hat bei seiner Community riesige Bestürzung ausgelöst. „Unglaublich traurig, die Nachrichten zu hören. Mögest du hochfliegen. Gott segne dich und deine Familie. Ruhe in Frieden“, schrieb ein User in den Kommentaren.

„Ich liebe dich, Chris. Bis wir uns wiedersehen über der Regenbogenbrücke, Bruder. Es ist nie ein Abschied, es heißt bis später“, meint ein weiterer User. In einem anderen Kommentar heißt es: „Ich kann das nicht glauben. Ruhe in Frieden, mein Freund.“ Auch ein weiterer Fan ist fassungslos: „So jung gestorben – ich bin über diese Nachricht sehr bestürzt und wünsche Freunden und der Familie viel Kraft.“

Chris O’Donnell hatte in den sozialen Netzwerken eine große Community. Allein bei TikTok waren es über 800.000 Follower, bei Instagram mehr als 240.000. In seinen Clips sprach der TikToker immer wieder über mentale Kämpfe – so sprach er auch Themen wie psychische Gesundheit an.

Zudem klärte er auch intensiv über Suchtprobleme auf. Im Jahr 2018 hatte er eine Alkoholsucht selbst erfolgreich bekämpft. Einer seiner letzten Instagram-Posts stammt aus November – dort zeigt er sich beim Wandern. „Ich frage mich, ob man sich an mein Gesicht erinnert, wenn ich diese Erde verlasse“, schrieb er dazu.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.