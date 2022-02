Supertalent pausiert: Holt RTL jetzt Dieter Bohlen zurück?

Es ist eine echte Klatsche für die Fans von „Das Supertalent“. Erstmals in der Geschichte der Show wird es in diesem Jahr keine neue Staffel der Castingshow geben. Holt RTL jetzt etwa Dieter Bohlen zurück?

Seit 15 Jahren läuft „Das Supertalent“ bei RTL – in jedem Jahr gab es eine neue Staffel. Das ist nun erstmals nicht der Fall: Die Castingshow wird pausieren! Grund dafür sind die schlechten Einschaltquoten. Denn ohne Dieter Bohlen scheint die Show nicht zu funktionieren – der Marktanteil hat sich regelrecht halbiert. Daraus zog RTL nun die Konsequenzen und schickt das Format in eine Pause.

„Das Supertalent“ legt eine Pause ein

„Die Grundidee vom Supertalent ist stark. Zahlreiche erfolgreiche Adaptionen von ‚Got Talent‘ in anderen Ländern zeigen das. Und doch müssen wir uns fragen, mit welchem Cast und mit welcher Erzählweise wir unser Publikum wieder begeistern können“, erklärt Senderboss Henning Tewes. „Um auf die entscheidenden Fragen die richtigen Antworten zu finden, wird das Format in diesem Jahr pausieren. Das bietet uns gleichzeitig die Chance, mit einer ganzen Reihe vielversprechender Ideen für Events und große Familienshows, den Samstagabend neu zu denken“, so der RTL-Chef weiter. Den einstigen Erfolgshit will man also nicht komplett abschreiben, aber in diesem Jahr wird es keine neue Staffel geben.

Kehrt Dieter Bohlen zurück?

Holt RTL nun wieder Dieter Bohlen zurück, um die Show zu retten? Der Sender stellt klar: Der Poptitan wird nicht in die Castingshow zurückkehren! RTL hält also weiterhin an der Neuausrichtung seiner beiden Castingshows „Das Supertalent“, aber auch DSDS fest. „Wir stehen in lockerem, formatunabhängigen Kontakt mit Dieter Bohlen“, erklärt ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung. Dennoch sind andere Formate wohl jedoch nicht ganz ausgeschlossen. Schon gelesen? TV-Hammer: RTL sagt das Supertalent ab!