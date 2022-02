Bei RTL war „Das Supertalent“ ein einstiger Erfolgshit über viele Jahre. Doch nun der Paukenschlag: Der Sender schickt die Show in eine kreative Pause und wird in diesem Jahr pausieren. Das hat Senderboss Henning Tewes jetzt in einem Interview bestätigt.

RTL hat Dieter Bohlen gefeuert und wollte dem „Supertalent“ mit einer komplett neuen Jury einen Schwung verleihen. Doch das fing komplett nach hinten los: Die Quoten sind regelrecht eingebrochen! An einigen Samstagen erreichten die Show teilweise nur noch 4 Prozent Marktanteil. Ein bitterer Tiefschlag für die sonst so erfolgreiche Show!

„Das Supertalent“ pausiert in diesem Jahr

Nun zieht der Sender die Notbremse: „Das Supertalent“ wird in diesem Jahr nicht fortgesetzt. „‚Das Supertalent‘ wird in diesem Jahr pausieren“, kündigte RTL-Chef Henning Tewes jetzt im Interview mit DWDL an. „Das gibt uns die Zeit, um auf die entscheidenden Fragen die richtigen Antworten zu suchen. Zugleich eröffnet es uns die Chance, den Blick zu weiten und den Samstagabend neu zu denken. Wir haben eine ganze Reihe von Events und großen Familienshows auf dem Tisch, die wirklich vielversprechend sind.“

Es ist aber nicht ausgeschlossen, dass das Format in den kommenden Jahren noch eine Chance bekommt. „Dass die Grundidee des Formates stark ist, steht dabei nicht zur Diskussion. Das beweisen zahlreiche erfolgreiche Adaptionen von ‚Got Talent‘ in anderen Märkten“, so der RTL-Chef weiter. „Aber ich bin überzeugt davon, dass dem Format eine kreative Pause gut tut“, meint Henning Tewes. Trotz sinkender Quoten zeigte sich der Sendervhef mit DSDS jedoch zufrieden: „Als Zuschauer bin ich einfach gern wieder auf dem Weg der Kandidatinnen und Kandidaten dabei. Auch visuell ist ‚DSDS‘ absolut auf der Höhe der Zeit.“