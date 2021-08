Supertalent 2021: Jury-Beben! Lukas Podolski ist raus

Die Dreharbeiten von „Das Supertalent“ haben gerade erst begonnen. Und schon wackelt die Jury! Denn für einen Juror ist schon wieder Schluss – und zwar Lukas Podolski. Denn der Kicker wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Im Herbst startet die neue Staffel von „Das Supertalent“ bei RTL. Doch kurz nachdem die Dreharbeiten begonnen haben, gibt es ein handfestes Jury-Buben in der Show! Denn Lukas Podolski wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Doch auch Chantal Janzen befindet sich in Quarantäne. Denn die Jurorin wurde zuerst ebenfalls positiv auf Covid-19 getestet, der zweite Test fiel jedoch negativ aus – dennoch gehe die Sicherheit vor.

Lukas Podolski hat Corona

Lukas Podolski hat die Corona-Erkrankung selbst bestätigt. „Ich habe Corona und muss leider erstmal in die Quarantäne. Ich habe keine Symptome, mir geht’s so wie die letzten Monate und Wochen auch. Was weh tut, ist, dass ich heute nicht da sein kann in meiner Halle und heute beim ‚Supertalent‘, weil ich mich sehr sehr darauf gefreut habe. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß und das fällt jetzt erst mal weg. Das ist erst mal bitter, aber das Leben geht weiter“, sagt der Fußballer laut RTL.

Chantal Janzen ist ebenfalls in Quarantäne

Chantal Janzen ist 2020 an Corona erkrankt. Da ihr zweiter Test negativ ausfiel, könnte es für die Sängerin in den nächsten Tagen bei „Das Supertalent" weitergehen – je nachdem, wie das Ergebnis bei den Laboruntersuchungen ausfällt. Juror Michael Michalsky bekommt nun tatkräftige Unterstützung von Motsi Mabuse, den Ehrlich Brothers und Riccardo Simonetti, welche die beiden Juroren vertreten werden.