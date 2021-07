Supertalent 2021: Die neue Jury ist komplett!

RTL will das Konzept von „Das Supertalent“ komplett überarbeiten. Dieter Bohlen wird in dem Format erstmals nicht mehr dabei sein. Nun hat der Sender die neue Jury enthüllt!

Es war in diesem Jahr ein Paukenschlag: Dieter Bohlen war das Urgestein bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“. Doch in beiden Shows wird der Poptitan künftig nicht mehr anwesend sein. Nachdem RTL kürzlich die neue DSDS-Jury bekanntgegeben hat, stehen nun auch die Juroren bei „Das Supertalent“ fest. Erst kürzlich hat RTL die Bombe platzen lassen: Lukas Podolski wird in der „Supertalent“-Jury sitzen. Nun hat der Sender auch die anderen Juroren enthüllt: Moderatorin und Musicaldarstellerin Chantal Janzen und Designer Michael Michalsky werden in der Talentshow dabei sein.

Chantal Janzen wird Supertalent-Jurorin

Chantal Janzen sitzt bereits bei „Holland’s Got Talent“ am Supertalent-Buzzer. Zudem ist sie auch eine erfolgreiche Influencerin: Allein bei Instagram hat die 42-Jährige mit 1,7 Millionen Followern eine riesige Community. Nach den Niederlanden will die Beauty nun auch die Herzen der Zuschauer erobern. 2021 moderierte sie außerdem den „Eurovision Song Contest“ aus Rotterdam und auch als Musicaldarstellerin hat sie sich einen Namen gemacht. „Ich glaube, dass ich hoffentlich eine gute Jurorin bin, weil ich das Gefühl kenne, auf der Bühne zu stehen“, sagt Chantal Janzen in einem Interview mit RTL.

Michael Michalsky ist dabei

Und auch Michael Michalsky wird am Jurypult künftig Platz nehmen. Dass er ein Auge für Talente hat, bewies er bereits bei „Germany’s next Topmodel“. Er freut sich bei „Das Supertalent“ vor allem auf verrückte Kostüme, Wow-Auftritte und Kandidaten, die das gewisse Etwas haben. Und auch mit ausgefallenen Ideen kann man bei ihm punkten. Es dauert übrigens nicht mehr ganz so lange, bis die neue Jury ihren ersten Arbeitsalltag hat. Denn die neue Staffel von „Das Supertalent“ startet bei RTL bereits im Herbst. Schon gelesen? Supertalent-Sensation: Lukas Podolski wird Juror!