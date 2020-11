Supertalent 2020: Sänger Rafael-Evitan Grombelka ist gehörlos!

In der vierten Show von “Das Supertalent” wird es sehr emotional. Bei einem Talent kommen Chris Tall sogar die Tränen. “Dass mich jemand so berührt, hätte ich niemals gedacht”, so der Juror. Ob das möglicherweise was mit der Performance von Rafael-Evitan Grombelka zu tun? Denn auf der Bühne will er mit seinem Gesang überzeugen – dabei ist der 35-Jährige aus Köln seit seiner Geburt gehörlos.

Rafael-Evitan Grombelka ist gehörlos – genauso wie sein Bruder und seine Eltern. In Gebärdensprache will der 35-Jährige auf der Bühne von “Das Supertalent” singen. “Ich kann Musik zeigen durch Gebärdensprache!”, sagt der Kandidat. Er arbeitet als gehörloser Dolmetscher, Lehrer, Poetry Slammer, Schauspieler und Model.

Rafael ist Gebärdendolmetscher bei der “Tagesschau”

Er hat eine wichtige Botschaft: Rafael-Evitan Grombelka will zeigen, dass er alles kann – außer eben hören. Hauptberuflich arbeitet er als Gebärdendolmetscher der “Tagesschau” beim Sender “phoenix” und ist geschäftsführender Partner einer Agentur für Gebärdensprache. Er gibt auch noch Seminare und Workshops. Trotz seinem Handicap steht er mitten im Leben – und das will er in der RTL-Show allen beweisen. Ob er mit seiner Performance auch die Jury überzeugen kann?

Und auch sonst treten noch viele weitere Kandidaten in der neuen Folge von "Das Supertalent" auf. So tritt beispielsweise auch Laura Urunov mit Papageien auf – mit einem möglichen Gewinn will sie Tieren in Not helfen. Daniel Golla stand bereits in der vierten Staffel von "Das Supertalent" auf der Bühne und möchte mit seinen Fliegern erneut punkten. Vladimir Omelchenko balanciert er auf mehreren übereinander gestapelten Rollen und jongliert dabei noch und Alex Dowis aus Tschechien zeigt eine krasse Lichtershow.

