Supertalent 2020: Rony & Jesse riskieren im Todesrad ihr Leben!

In der neuen Folge von “Das Supertalent” richtig dramatisch. In der Show riskieren nämlich Rony Navas und Jesse Brandao ihr Leben. Da kommt sogar die Angst bei den Juroren hoch! Ob die Performance gut gehen wird?

Rony Navas und Jesse Brandao wollen einen Act auf dfem Todesrad zeigen – und der hat es in sich! Damals haben sich die beiden bei Facebook kennengelernt – kurze Zeit später arbeiteten die beiden dann auch schon zusammen. Rony stammt aus einer ecuadorianischen Zirkusfamilie und Jesse kommt ebenfalls aus einer Artistenfamilie – die beiden sind also ein absolutes Dreamteam!

Rony Navas und Jesse Brandao im Todesrad

Die beiden haben ein Todesrad entwickelt, welches sich immer schneller gedreht und daher mit viel Risiken verbunden ist. “Das Todesrad ist wirklich eine gefährliche Nummer, es gab schon Artisten, die dabei ihr Leben verloren haben”, sagt Rony. Und auch die Juroren können kaum glauben, was sie sehen – das haut selbst Dieter Bohlen vom Hocker. “So etwas Gefährliches haben wir hier überhaupt noch nicht gesehen!”, so der Chef-Juror.

Schlangenmensch Papi Flex tritt vor die Jury

Und auch sonst wird es beim “Supertalent” auch diesmal wieder abwechslunsgreich und vor allem pünktlich zu Halloween auch ziemlich gruselig. Papi Flex ist ein Schlangenmensch und tritt in ganz Europa auf – nun will er es auch in der RTL-Show versuchen. “Ich werde heute Nacht nicht schlafen können”, meint Evelyn Burdecki. Akrobatin Tjaša Dobravec tanzt unterdessen an der Luftspirale zu “The Storm is over” und auch Pizzabäcker Sebastiano Minniti will mit einer ganz besonderen Performance punkten. RTL und TVNOW* zeigen die neue Folge von “Das Supertalent” am Samstag um 20:15 Uhr.

