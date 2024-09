Stewardess verrät: Zu diesem Zeitpunkt sollte man die Flugzeugtoilette benutzen

Im Flugzeug gehen die meisten eher ungern auf die Toilette – und das aus gutem Grund. Denn schließlich ist diese eng, stickig und nicht besonders luxuriös. Aber wann ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um die Flugzeugtoilette aufzusuchen? Das hat eine Flugbegleiterin verraten.

Öffentliche Toiletten aufsuchen zu müssen, ist nie besonders schön – sei es in einem Club oder einem Shoppingcenter. Oft sind die Toiletten verschmutzt und auch der Gestank ist meist nicht angenehm. Es geht aber noch schlimmer – und zwar Toiletten im Flugzeug. Sie haben alle Annehmlichkeiten öffentlicher Toiletten – mit dem Bonus von Turbulenzen.

Flugbegeleiterin verrät: Dann sollte man die Toilette aufsuchen

Am schlimmsten ist meist die Schlange vor dem stillen Örtchen im Flugzeug. Die Lösung ist vor allem gutes Timing. Es gebe laut einer Flugbegleiterin vor allem ein Zeitfenster, wann der Andrang auf dem WC an Bord am niedrigsten sein soll. Erfahrungsgemäß seien direkt beim Erlöschen der Anschnallzeichen die wenigsten Passagiere auf der Toilette, verrät Flugbegleiterin Erika Roth gegenüber dem Mel Magazine.

Oder aber, kurz bevor die Getränke ausgeteilt werden. Wenn die Anschnallzeichen erloschen sind, hat man rund 15 Minuten Zeit, bis die Crew mit Getränken und Speisen kommt – das wäre der perfekte Zeitpunkt, um auf die Toilette zu gehen. Zum einen ist der Andrang sehr niedrig und zum anderen sind die Toiletten dann auch noch sauber.

Das ändert sich dann später meist aber schlagartig – vor allem dann, wenn die meisten Passagiere ihre Speisen und Getränke zu sich genommen haben. Denn dann ist der Andrang auf die Toilette sehr groß. Auf kurzen Flügen empfiehlt die Flugbegleiterin, gar nicht erst auf die Toilette zu gehen. Die Gründe? „Abgeschlossene Räume, schlechte Ventilation und Toilettenspülungen – ganz ehrlich, der Gestank kann sich schnell in der Kabine ausbreiten“, sagt Erika Roth. Tatsächlich kehrte mal eine Maschine von British Airways auf dem Weg nach Dubai um, weil der Gestank aus der Toilette nicht auszuhalten war.

Darf man die Toilette benutzen, wenn die Maschine noch am Boden ist?

Grundsätzlich kann man die Flugzeugtoilette auch benutzen, wenn der Flieger noch am Boden ist – aber nur solange, bis die Anschnallzeichen noch nicht an sind. „Grundsätzlich ist die Benutzung der Waschräume vor dem Flugzeugstart erlaubt“, sagt Tuifly-Sprecher Aage Dünhaupt gegenüber dem Portal Travelbook.

Ist das Boarding abgeschlossen, müssen Passagiere auf ihren Plätzen sein. „Sollte ein Passagier dann noch auf der Bordtoilette sein, bleibt das Flugzeug am Boden“, heißt es weiter. „Die Nutzung der Waschräume ist während des Boardings erlaubt, wobei alle Fluggäste ihren Platz eingenommen und den Sicherheitsgurt angelegt haben müssen, wenn das Anschnallzeichen leuchtet“, sagt auch ein Ryanair-Sprecher.