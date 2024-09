Stefan Raab bricht mit seiner neuen Show bei RTL+ alle Rekorde

Der Boxkampf war erst der Anfang: Stefan Raab kam, um zu bleiben. Kurz nach seinem Comeback stand der Entertainer mit einer neuen Show auf der Bühne und hat bei RTL+ alle Rekorde gebrochen.

Stefan Raab ist zurück auf der Show-Bühne und konnte direkt zum Einstand sensationelle Rekorde verbuchen. Die Premiere seiner brandneuen Entertainment-Quiz-Competition-Show „Du gewinnst hier nicht die Million bei Stefan Raab“ am gestrigen Mittwochabend ist der beste Neustart aller Zeiten auf RTL+ und sorgte für den stärksten Abozuwachs eines Original-Formats auf Deutschlands führendem Streamingdienst. Spektakulär ist auch der Anteil derer, die zum allerersten Mal mit RTL+ in Berührung gekommen sind. 73 Prozent der Abonnements wurden an Neukunden verkauft, der Rest waren Wiederkehrer, die für Stefan Raab zu RTL+ zurückgekommen sind.

Bester Neustart aller Zeiten bei RTL+

Inga Leschek, CCO von RTL Deutschland: „Genau das habe ich erwartet: Stefan Raab ist zurück und bricht auf Deutschlands größter nationaler Streamingplattform RTL+ alle Rekorde. Stefan hat gestern einmal mehr gezeigt, dass er ein Ausnahmekünstler ist. Egal ob er sein Publikum mit seinem neuen ‘Meme-Pad‘ zum Lachen bringt, mit den Heavytones ‘Pa aufs Maul‘ oder ‘Alles aus Liebe‘ musikalisch aus der Hüfte schüttelt, mit Quizfragen grillt oder – an der Seite von seinem Kumpel Elton – mit seinem unbändigen Ehrgeiz gegen Kandidaten spielt: diese Kombination ist einzigartig. Es fühlt sich – im besten Sinne – an, als wäre er nie weggewesen und als wäre er schon immer ein Teil der RTL-Familie. Wir teilen nicht nur Stefans Leidenschaft zu gewinnen, sondern auch sein kompromissloses Verständnis von guter Unterhaltung, das ganz Deutschland vermisst hat und freuen uns auf mindestens fünf gemeinsame Jahre voller Next-Level-Erfolge für RTL Deutschland!“

Dass mit Stefan Raab einer der größten Entertainer Deutschlands zurück auf die Show-Bühne kehrt, hat die Entertainment-Legende bereits mit seinem spektakulären Box-Spektakel am vergangenen Samstag bei RTL bewiesen. Mit Spitzenwerten von knapp 8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern und megastarken Marktanteilen von (vorläufig gewichteten) 40,9 % (14-59 Jahre) und 52,9 % (14-49 Jahre) setzte der Show-Gigant ein eindrucksvolles Ausrufezeichen dafür, wie sehr Fans und Zuschauer auf das Comeback ihres TV-Helden gewartet haben. Sein neuer Hit „Pa aufs Maul“ schoss auf Anhieb an die Chartspitze und ist die Nummer 1 bei iTunes, RTL+ und weiteren Musikstreamern. Auch auf Social Media schlägt Stefan Raab ein wie ein Komet: Über 465 Millionen Kontakte auf Instagram, TikTok, Facebook, YouTube und Co. seit dem Box-Abend am Samstag.