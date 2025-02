Blutiger Zwischenfall: Stefan Raab verletzt sich in seiner RTL-Show

In der neuen Folge von „Du gewinnst hier nicht die Million“ tritt Stefan Raab im Spiel mit dem simplen Namen „Propeller“ gegen Kandidat André an. Doch dann kommt es zu einem blutigen Zwischenfall.

Stefan Raab ist für seinen Mut bekannt – und stieg sogar immer wieder in den Boxring. Doch ein Spiel in seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ kam es plötzlich zu einem Zwischenfall – obwohl der Entertainer nicht mal im Ring stand.

Stefan Raab verletzt sich im Gesicht

In seiner Sendung tritt er mit simplen Namen „Propeller“ gegen Kandidat André an. Doch als Stefan Raab seinen dritten Versuch startet, fliegt der Propeller in die falsche Richtung und landet mit voller Wucht in seinem Gesicht. Die Folge: Ein lauter Schrei und viel Blut.

Dass der „Propeller“ in seinem Gesicht landet, hat Stefan Raab nicht kommen gehen. In seinem Gesicht ist danach deutlich eine Verletzung im Gesicht zu gehen – es gehe ihm aber gut. Dabei war das Spiel eigentlich simpel: Stefan Raab und Kandidat André müssen kleine Propeller durch Aneinanderreiben der Hände zum Fliegen bringen und mit einem Glas wieder einfangen.

Nach dem Zwischenfall wollte sich Spielleiter Elton versichern, ob es Stefan Raab gut gehe. „Alles gut?“, fragte er. „Das hat auch richtig gezwiebelt!“, gibt Stefan Raab zu – während Elton sein Lachen nicht ganz verkneifen konnte. Stefan Raab wollte jedoch auf ein Pflaster verzichten, wischte das Blut mit einem Taschentuch ab und das Spiel bis zum Ende durchziehen.

Und auch Kommentator Cornelius Küpper konnte sich einen bissigen Kommentar nicht verkneifen: „Mehr Blut als beim Kampf gegen Halmich.“ Nach Robert Habeck hatte Stefan Raab auch diesmal wieder einen prominenten Gast bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ eingeladen. Diesmal kam FDP-Chef Christian Lindner ins Studio – und dieser nahm vor allem über die Partei Die Linke kein Blatt vor den Mund.

RTL zeigt „Du gewinnst hier nicht die Million“ immer mittwochs um 20.15 Uhr.