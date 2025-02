„Verteilen die auch rechte Socken?“: FDP-Chef Christian Lindner disst Die Linke in Raab-Show

Nachdem Stefan Raab mit seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ beim Streamingdienst RTL+ sein Comeback feierte, ist er nun mit dem Format auch bei RTL zu sehen. Nach Robert Habeck von den Grünen kommt nun FDP-Chef Christian Lindner in seine Show – und der lässt kein gutes Haar an der Partei Die Linke.

Der Countdown zur Bundestagswahl 2025 läuft. Es gibt nicht nur zahlreiche Debatten oder TV-Duelle im Fernsehen, sondern die Politik-Prominenz schaut auch bei „Du gewinnst hier nicht die Million“ mit Stefan Raab vorbei. Nachdem in der vergangenen Woche Grünen-Spitzenkandidat Robert Habeck zu Gast war, darf jetzt FDP-Chef Christian Lindner ran. Dabei bekommt besonders die Partei Die Linke ihr Fett weg.

„Ich frag’ mich die ganze Zeit: Verteilen die auch rechte Socken?“

Obwohl die FDP um den Einzug in den Bundestag bangen muss, hat Christian Lindner bei Stefan Raab sehr gute Laune. Im Studio hat Stefan Raab sämtliche Merchandise-Produkte von Parteien herumliegen. Dass es von der Partei Die Linke auch Socken gibt, scheint Christian Lindner besonders zu amüsieren. „Ich frag’ mich die ganze Zeit: Verteilen die auch rechte Socken?“, fragt Christian Lindner.

Christian Lindner über AfD-Kekse: „Wo sind die produziert? Irgendwo in Bangladesch oder so“

Und auch Stefan Raab verschluckt sich beinahe an einem AfD-Keks. „Wo sind die produziert? Irgendwo in Bangladesch oder so“, scherzt der FDP-Chef weiter. Ein Rätsel ist nach wie vor, von wo die Linken-Socken wirklich herkommen. „Auf jeden Fall: Ist billige Scheiße“, meint Stefan Raab.

Stefan Raab: „Ja, ‚Verabschiedung Lindner‘, und zwar für immer“

Christian Lindner zieht nicht nur über andere Parteien her, sondern der FDP-Chef muss auch selber einige Sprüche von Stefan Raab über sich ergehen lassen. Der Entertainer kündigte den FDP-Chef als „Weltstar der deutschen Politik“ an. Dass die FDP deutlich abgestürzt sei, will Christian Lindner nicht so hinnehmen. Auch dazu hat Stefan Raab einen Spruch auf den Lippen: „Krass, das haben sie mir zu verdanken?“, fragt der Entertainer. Auch, bevor Christian Lindner das Studio verlässt, kann sich Stefan Raab einen fiesen Satz nicht verkneifen: „Ja, ‚Verabschiedung Lindner‘, und zwar für immer.“

RTL zeigt „Du gewinnst hier nicht die Million“ am Mittwoch um 20.15 Uhr.