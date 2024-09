Spekulationen um Liebes-Aus mit Rafi: Sam Dylan klärt auf

Sam Dylan und sein Partner Rafi Rachek nehmen im „Sommerhaus der Stars“ teil. Schon seit Wochen gibt es Trennungsgerüchte im Netz – nun äußern sich die Reality-Stars zu den Spekulationen.

Der „Sommerhaus“-Fluch hat schon bei zahlreichen Stars zugeschlagen. Nach der Show gingen in den vergangenen Jahren einige Beziehungen in die Brüche. Die Dreharbeiten der diesjährigen Staffel liegen bereits einige Monate zurück. Und auch diesmal glauben die Fans, dass ein Paar danach getrennte Wege ging – die Rede ist von Sam Dylan und Rafi Rachek.

Sam Dylan: „Wir sind und bleiben zusammen!“

Nun stellt aber Sam Dylan klar: An den Spekulationen ist nichts dran! Noch immer sei er mit seinem Partner zusammen. „Was haben wir in den letzten Wochen viel gelesen! Sie sind längst getrennt, sie sind nur für das Sommerhaus zusammen, ihre Beziehung ist nur Fake“, schreibt der Reality-Star bei Instagram. Er gibt Entwarnung: „Alle, die uns lieben, können wir beruhigen: Wir sind und bleiben zusammen!“, so Sam Dylan.

Grund für die Gerüchte war, dass sich die beiden schon lange nicht mehr zusammen in der Öffentlichkeit gezeigt haben. Das liege jedoch vor allem daran, dass Rafi in letzter Zeit sehr viel seinem Beruf als Rettungssanitäter nachgegangen ist. Sam sei in der Zeit oft allein gewesen – was genau hinter seiner Solo-Reise steckt, werden die Zuschauer im „Sommerhaus“ sehen.

Die Teilnahme am „Sommerhaus der Stars“ habe die Gerüchte zusätzlich angefacht – auch nach den Dreharbeiten sind die beiden zusammengeblieben. In dem Post heißt es weiter: „Und ja, ein bisschen Zoff kommt in jeder guten Beziehung vor, und genauso gibt es danach auch wieder einen kleinen Versöhnungs-Kuss. Danke an alle, die schon so lange in diesem Auf und Ab mit uns dabei sind. Jetzt freuen wir uns auf die nächsten Wochen mit euch, voller Spaß, „ein bisschen“ Drama, voller Liebe und natürlich ganz viel von uns: Rafi & Sam.“

Die erste Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ist ab dem 10. September bei RTL+ verfügbar.