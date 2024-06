„Sommerhaus der Stars“ 2024: Security-Einsatz hinter den Kulissen!

Die vergangene Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ sorgte für eine Eskalation. Produktionsmitarbeiter mussten nach einem heftigen Zoff eingreifen. Und auch in der neuen Staffel gibt es hinter den Kulissen ein Security-Einsatz.

Zoff gehört zum „Sommerhaus der Stars“ dazu: Promi-Paare müssen mehrere Wochen in einem Landhaus in Bocholt unter einem Dach leben. In der vergangenen Staffel sorgte vor allem Walentina Doronina für viel Zündstoff. Produktionsmitarbeiter haben eingegriffen, um einen Streit zu schlichten. Und auch diesmal wird es wohl wieder turbulent.

Raúl Richter und Vanessa Schmitt, Alessia Herren und Can, Tessa Bergmeier und Freund Jakob, Sarah Kern und Tobias Pankow, Sam Dylan und Rafi Rachek, Theresia Fischer und Stefan Kleiser, Gloria Glumac und Freund Michael sowie Umut Tekin und Emma Fernlund sind in die Promi-WG eingezogen.

Security-Einsatz im „Sommerhaus der Stars“

Während den Dreharbeiten zur neuen Staffel vom „Sommerhaus der Stars“ kam es zu einem Security-Einsatz. RTL.de spricht von einer angespannten Situation – um was es genau geht, hat der Sender jedoch nicht bekanntgegeben. Die Szenen sehen die Zuschauer erst im Herbst, wenn die neue Staffel der Erfolgsshow über die Bildschirme flimmert.

Insider berichtet von verstörenden Szenen

Einige Teilnehmer berichten von verstörenden Szenen. „Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung ausgeflippt und auf einen anderen Mann losgegangen, sodass zwei Security-Männer eingreifen und den Angreifer in den Schwitzkasten nehmen mussten. Er und seine Partnerin beschimpften die anderen auch aufs Übelste“, sagt ein Insider in der Bild-Zeitung.

Handelt es sich bei besagtem Paar um Umut Tekin und seine Freundin Emma Fernlund? „Es wird respektlos, es wird wild – nicht im positiven Sinne. Ihr werdet es mit eigenen Augen sehen, was für ekelhafte Menschen es auf dieser Welt gibt!“, deutete sie bei Instagram an. Ein Sendersprecher bestätigte in der Bild: „Es gab eine Auseinandersetzung im Sommerhaus, zu der vorsorglich Security hinzugezogen wurde. Die Angelegenheit konnte geklärt werden. Alles dazu wird es in der kommenden Staffel vom ‚Sommerhaus der Stars‘ zu sehen geben.“