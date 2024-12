Sogar der Regisseur warnt: „Squid Game ist nichts für Kinder“

„Squid Game“ wurde für Netflix zum absoluten Erfolgshit. Beim Riesen-Hype um die erste Staffel spielten Jugendliche die brutalen Spiele auf Schulhöfen nach. Nun warnt sogar Regisseur Hwang Dong-hyuk vor der Serie – diese sei vor allem für Kinder ungeeignet.

Die tödlichen Spiele von „Squid Game“ sind zurück! Der erste Trailer offenbart: Die zweite Staffel der Erfolgsserie wird wieder brutal. Die südkoreanische Serie „Squid Game“ wurde mit der ersten Staffel 2021 bereits zum großen Überraschungserfolg. Teilnehmer spielen darin in einem Wettbewerb um Leben und Tod. Wer verliert, muss mit grausamen Konsequenzen rechnen.

Die erste Staffel hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt – auch wegen gefährlichen Nachahmungen von Jugendlichen auf Schulhöfen. Dazu meldet sich jetzt auch „Squid Game“-Regisseur und -Erfinder Hwang Dong-hyuk zu Wort. „Ich möchte klarstellen, dass diese Serie von Anfang an für Erwachsene geschaffen wurde, die in der Lage sind zu verstehen, dass es sich um eine Allegorie auf die gegenwärtige Gesellschaft, die Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaft sowie die soziale Gewalt in der heutigen Welt handelt“, sagt Hwang Dong-hyuk in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Erfinder Hwang Dong-hyuk: „Squid Game“ ist nichts für Kinder

In dem Interview will er auch „darauf hinweisen, dass ‚Squid Game‘ nichts für Kinder ist.“ Dann erklärt der Regisseur weiter: „Und wenn Kinder, die sich das nicht ansehen sollten, damit konfrontiert werden, ist es meiner Meinung nach sehr wichtig, ihnen die Bedeutung dahinter zu erklären, damit sie nicht einfach nachmachen, was sie auf dem Bildschirm sehen. Die Anleitung durch die Erwachsenen ist extrem wichtig.“

„Squid Game“ löste einen riesigen Hype aus – das wird wohl auch bei der zweiten Staffel der Fall sein. In mehr als 90 Ländern landete die Serie auf Platz eins der Netflix-Charts. Innerhalb von vier Wochen gab es insgesamt 111 Millionen Abrufe. Außerdem gewann die Serie sechs Emmy Awards – unter anderem für „Herausragende Drama-Serie“. Staffel zwei der beliebten Serie startet offiziell am 26. Dezember 2024 – und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in zahlreichen anderen Ländern.