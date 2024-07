Schock-Diagnose in RTLZWEI-Sendung „Teenie-Mütter“: Schlaganfall kurz nach der Geburt!

In der RTLZWEI-Sendung „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ ist Kim im Krankenhaus auf sich allein gestellt. Der Kindsvater darf erst kurz vor der Entbindung zu ihr – eine riesige Belastung für das Paar. Nach der Geburt kommt es außerdem zu einem dramatischen Zwischenfall.

Kim steht in „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ kurz vor der Geburt. Sie freut sich auf ihr Baby. Stattdessen hat der Vater wenig Zeit für sie, er muss viele Überstunden schieben. Nach der Geburt bleibt Kim keine Zeit zum Durchatmen. Es gibt einen tragischen Zwischenfall.

„Also, wir haben fast täglich trotzdem Sex“

Kevin hat einen neuen Job als Altenpfleger und ist deshalb oft nicht da – für die wichtigen Sachen nimmt er sich aber dennoch Zeit. „Also, wir haben fast täglich trotzdem Sex. Weil das die Wehen fördern soll“, meint Kim. Dann steht die Geburt an – und die hat es in sich: Ganze 15 Stunden kämpft sich Kim durch die Wehen. „Ich kann jetzt schon nicht mehr“, so die 20-Jährige.

Kevin bricht plötzlich zusammen

Durch Corona darf Kevin nicht zu ihr – erst, als die Fruchtblase geplatzt ist, wird der 18-Jährige auf die Station gerufen. „Er hat mir so viel Kraft gegeben“, berichtet Kim. Doch einige Wochen nach der Geburt kommt es zu einem dramatischen Zwischenfall: Auf dem Weg zur Arbeit bricht Kevin plötzlich zusammen.

Der 18-Jährige kämpft um sein Leben

„Morgens bin ich zur Arbeit gefahren, da war noch alles gut […], mich umgezogen […], dann konnt‘ ich nicht mehr richtig schlucken und nicht mehr normal reden“, erklärt er. Sein Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert und kämpft im Krankenhaus um sein Leben – mehrmals muss er wiederbelebt werden.

Schock-Diagnose Schlaganfall

Die Schock-Diagnose: Schlaganfall! Dem Tod ist Kevin nur knapp entkommen. Da er für Kim und dem Baby da sein will, lässt er sich vorzeitig aus dem Krankenhaus entlassen – ein Schritt, von denen die Mediziner nicht begeistert sind. Denn schließlich ist er kurz zuvor dem Tod nur knapp von der Schippe gesprungen. Und Kim hat dadurch mehr Druck: Denn nun muss sie sich nicht nur um das Baby, sondern auch im Kevin kümmern. „Kurz mal schlafen würde ich mir wünschen“, sagt Kim.

RTLZWEI zeigt „Teenie-Mütter – Wenn Kinder Kinder kriegen“ am heutigen Mittwoch um 20:15 Uhr.