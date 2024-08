Schock bei „Hartz und Herzlich“: Feuer-Drama in den Benz-Baracken!

Bei RTLZWEI stehen die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ in den Startlöchern. Schon jetzt wird klar: Es wird richtig dramatisch! Denn in den Benz-Baracken in Mannheim hat sich ein Feuer-Drama ereignet.

Die Fans von „Hartz und herzlich“ kommen wieder voll auf ihre Kosten. Denn am 26. August 2024 starten bei RTLZWEI die neuen Folgen der beliebten Sozialdoku. Dabei werden die Bewohner aus den Benz-Baracken in Mannheim wieder von einem Kamerateam begleitet. Nun gibt es einen kleinen Vorgeschmack auf die neuen Folgen – und das hat es in sich! Denn in der Wohnsiedlung ereignet sich eine Feuerkatastrophe.

Feuer und Explosionen in den Benz-Baracken

RTLZWEI hat in den sozialen Netzwerken einige Teaser zur neuen Staffel veröffentlicht. In einem Clip ist ein Feuer in den Benz-Baracken zu sehen – sogar eine Explosion soll es gegeben haben! Das Video hat „Hartz und herzlich“-Protagonist Elvis gefilmt. Offenbar ist Abfall in der Wohnsiedlung in Brand geraten. „Der Sperrmüll bei der Beate brennt – ach du Schande“, kommentiert Elvis den Clip.

„Da habe ich zu meinen Kindern und zu meiner Frau gesagt: Geht weg da, bleibt weg!“

„Und dann hat es geknallt das erste Mal“, beschreibt Elvis in einem Interview mit RTLZWEI die Situation. „Da habe ich zu meinen Kindern und zu meiner Frau gesagt: Geht weg da, bleibt weg!“, so der Protagonist. Auch die Explosionen sind in dem Video deutlich zu hören. „Geht nicht so nah ran, bitte! Du weißt doch nicht, was noch da drin liegt“, sagt Elvis zu seinen Kindern.

Es soll sich um Sperrmüll handeln, welches brannte – jedoch spekulieren die User im Netz, dass auch Elektrogeräte entsorgt wurden und diese in Flammen aufgingen. Denn schließlich habe es auch einige Detonationen gegeben. Unklar ist bisher aber, wie es zu dem Brand kommen konnte – ob das Feuer womöglich absichtlich gelegt wurde? Eine Aufklärung wird es in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ geben.

RTLZWEI bestückt mehrere Stunden täglich das Programm mit „Hartz und herzlich“. Die Sozialdoku ist auf dem Sender extrem erfolgreich – jedoch hat es seit Monaten keine neuen Folgen mehr gegeben. Nun hat das lange Warten der Fans endlich ein Ende: „Ab dem 26. August gibt’s neue Folgen von Hartz und herzlich – Tag für Tag Benz-Baracken. Bekannte Gesichter wie Elvis, Kathrin, Carmen, Dieter, Beate und Co. sind wieder mit dabei. Sie zeigen uns ihre Gemeinschaft und den starken Zusammenhalt, ohne die schwierigen Lebensumstände zu verschweigen. Freut euch auf berührende Momente, spannende Herausforderungen und echte Geschichten aus Mannheim!“, kündigte der Sender in den sozialen Netzwerken an.