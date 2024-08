„Schauen, was der Arzt sagt“: „Hartz und herzlich“-Pascal schwänzt Jobcenter-Termin!

„Hartz und herzlich“-Protagonist Pascal hatte nicht nur Kindergeld bezogen, was ihm nicht zusteht – nun erzählt der Mannheimer auch noch von seinem Versuch, einen Jobcenter-Termin zu schwänzen.

Bei „Hartz und herzlich“ zeigen Bürgergeldempfänger ihren unschönen Alltag – dieser ist oft geprägt von finanziellen Problemen. Der Sohn von Beate hat in der Sendung schon länger für Ärger gesorgt: Pascal hat einen hohen Schuldenberg, lästerte über seine Ex-Freundin und zerstritt sich mit seiner Mutter.

Um Jobcenter-Termin zu schwänzen: Pascal will sich krankschreiben lassen

Damals hatte er seinen Job bei der Bahn verloren. In der Zeit hatte er auch Kindergeld bezogen, was ihm eigentlich gar nicht zusteht – die Behörde verlangt das Geld nun zurück. Der Sohn von Beate ist zudem Dauergast beim Jobcenter. Ihm wird oft nachgesagt, dass er faul ist. Nun erzählt er in einer Instagram-Story von seinen Plänen, um den Jobcenter-Termin zu schwänzen: „Ich gehe jetzt kurz zum Hausarzt.“

Fans entsetzt: „Dass der auch noch den Mut (Dummheit) hat, das öffentlich zu sagen“

„Ich hätte eigentlich ein Jobangebot vom Jobcenter, aber das ist alles nicht so das Wahre“, sagt Pascal. „Deswegen schauen wir jetzt mal, was der Arzt sagt“, lässt er verlauten. Es scheint so, dass er sich krankschreiben lassen will, um den Jobcenter-Termin zu schwänzen – denn wirklich krank scheint er nicht zu sein. Schließlich will er danach noch seine „Haare schneiden gehen“ und „Kollegen treffen“. Die Fans sind alles andere als begeistert. „Dass der auch noch den Mut (Dummheit) hat, das öffentlich zu sagen“, schreibt ein Follower.

So geht es mit Pascal in den neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ weiter

Beate ist happy! Als ihr Sohn Pascal vor gut fünf Wochen erneut bei ihr ausgezogen ist, war die gebürtige Berlinerin schwer enttäuscht und wollte den Kontakt eigentlich abbrechen. Jetzt hat Beate überraschende Neuigkeiten: Pascal ist wieder bei ihr eingezogen – und das Zusammenleben klappt gerade besser denn je. Beate ist klargeworden, dass ihre Kinder mittlerweile eigenständig sind.

Die ehemalige Reinigungskraft will deshalb auch am Umgang mit ihnen etwas ändern und ihrem Sohn zur Seite stehen. Pascal steckt nämlich in finanziellen Schwierigkeiten. Er hat während seiner Zeit als Bahnmitarbeiter irrtümlich Kindergeld bezogen. Das Geld fordert das Amt nun zurück. Doch als Bürgergeldempfänger hat der 22-Jährige keine Chance, den Schuldenberg von 4.000 Euro jemals abzutragen.

Die neuen Folgen von „Hartz und herzlich“ zeigt RTLZWEI ab dem 26. August täglich um 18:05 Uhr.