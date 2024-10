Sarah Danser (†34): TV-Star überlebt zweimal Brustkrebs – und stirbt bei Autounfall

Sarah Danser litt zweimal an Brustkrebs und hat die Krankheit überlebt. Nun ist der TV-Star bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die bekannte Persönlichkeit wurde 34 Jahre alt.

Bekannt wurde Sarah Danser vor allem durch die amerikanische Reality-Show „Naked and Afraid“. Im Alter von 34 Jahren ist der TV-Star jetzt verstorben. Der verheerende Unfall ereignete sich am vergangenen Wochenende in Hawaii, wie RTL schreibt. Nun sind einige Details bekannt.

Sarah Danser kommt bei Autounfall ums Leben

Demnach habe ein 59-Jähriger die Kontrolle über sein Wagen verloren. Der Unfallverursacher raste mit voller Geschwindigkeit in ein Auto auf einem Parkplatz – darin saß Sarah Danser. Zwar wurde der Reality-Star sofort medizinisch versorgt, jedoch konnte man ihr nicht mehr helfen – die bekannte Persönlichkeit verstarb an ihren schweren Verletzungen kurze Zeit später in einem Krankenhaus.

„Ich glaube, sie hat einmal mein Leben gerettet, beim Tauchen in Indonesien“

„Magisch ist das richtige Wort, um sie zu beschreiben. Sarah hatte diese positive Energie, die einfach die Umgebung erfüllte, in der sie sich befand“, sagt ihr Bruder Jake Danser gegenüber KSLA. Ihr Vater Dan sagt: „Ich habe tatsächlich gesehen, welchen Unterschied sie im Leben anderer gemacht hat. Ich glaube, sie hat einmal mein Leben gerettet, beim Tauchen in Indonesien.“

Sarah Danser war nicht nur als TV-Star bekannt, sondern auch als Meistertaucherin, Bootskapitänin und selbsternannte „Piratin“. Ihr jüngster Arbeitgeber, Island Divers Hawaii, plant laut RTL nun in Zusammenarbeit mit ihrer Familie ein Meeresdenkmal zu ihren Ehren. Sarah Danser kommt ursprünglich aus Colorado. Der TV-Star litt zweimal an Brustkrebs. Dass sie nun plötzlich bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist, trifft die Familie sowie Freunde hart. Zahlreiche Fans sprachen im Netz ihr Beileid aus.