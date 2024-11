YouTube-Star Andre Beadle stirbt mit 25 Jahren bei Autounfall in New York

Fans sind am Boden zerstört: Ein schrecklicher Unfall hat Andre Beadle mit nur 25 Jahren aus dem Leben gerissen. Der YouTube-Star kam laut Medienberichten bei einem Straßenrennen ums Leben.

Fans von Andre Beadle stehen unter Schock. Der YouTube-Star, der vor allem unter dem Namen 1Stockf30 bekannt war, ist völlig überraschend im Alter von nur 25 Jahren gestorben. Laut mehreren US-Medien starb er an den Folgen eines Autounfalls.

Das New York Police Department hat laut dem US-Magazin People einen Anruf entgegengenommen, bei dem es um einen Unfall mit einem 25-Jährigen ging. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass es sich um den Internetstar Andre Beadle handelt. Jede Hilfe kam zu spät – er hat den schweren Crash nicht überlebt. Der YouTuber wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde er jedoch für tot erklärt. Sein 21-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt.

Andre Beadle wurde aus dem Fahrzeug geschleudert

Der 25-Jährige sei verstorben, nachdem er „aus dem Fahrzeug geschleudert wurde“, heißt es in einem Statement. Andre Beadle war wohl auf der linken Fahrspur mit hoher Geschwindigkeit gefahren, bevor er die Kontrolle über seinen BMW verlor. Er versuchte zwar auszuweichen, jedoch prallte er dann mit voller Wucht gegen einen Metallpfosten.

„All dies führte dazu, dass das Fahrzeug über die Fahrspuren in Richtung Osten auf den linken Seitenstreifen zurückgeschleudert wurde“, heißt es weiter in dem Statement. Der ursprünglich aus der Bronx stammende Influencer hatte sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Er postete regelmäßige Updates aus seinem Alltag – oft mit Autos. Allein bei YouTube hatte er knapp 60.000 Abonnenten. So veröffentlichte er mehrere Fahrten mit seinem BMW. Die letzten Aufnahmen zeigten ihn, wie er das besagte Fahrzeug noch in der Nähe des Unglücksortes fuhr.

Zahlreiche Fans bekundeten im Netz ihr Beileid und wünschen der Familie viel Kraft in der schweren Zeit. Am 8. November soll um 16:30 Uhr im Haffen Park in der Bronx ein Gedenkballon für ihn aufsteigen. „Angetrieben von Leidenschaft, angetrieben vom Nervenkitzel, mögest du den ultimativen Weg zwischen den Sternen finden“, heißt es in einem Instagram-Post.