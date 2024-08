RTL lässt die Bombe platzen: Starttermin von „Das Sommerhaus der Stars“ steht fest!

Bei RTL öffnet das „Sommerhaus der Stars“ bald wieder seine Pforten. Die beliebte Realityshow steht in den Startlöchern – nun hat der Sender auch den Starttermin bekanntgegeben.

Auch im Jahr 2024 wagen sich die Promi-Paare wieder ins „Sommerhaus der Stars“. Die Show ist für alle Trash-TV-Fans der gepflegten Unterhaltung ein Muss und darf auch in diesem Jahr nicht fehlen. Nach der unterhaltsamen Staffel im vergangenen Jahr fiebern die Fans auch diesmal dem „Sommerhaus der Stars“ entgegen.

„Sommerhaus der Stars“ startet am 17. September

RTL zeigt die neue Staffel „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ mit insgesamt elf Folgen inkl. Wiedersehensshow ab dem 17. September 2024. Die neuen Folgen werden immer dienstags ausgestrahlt. Bei RTL+ sind die Episoden bereits sieben Tage vor der Ausstrahlung online abrufbar.

Das sind die Kandidaten im „Sommerhaus der Stars“

Schauspieler Raúl Richter (37) und Vanessa Schmitt (28)

TV-Sternchen Alessia Herren (23) und Can (28)

Model & Influencerin Tessa Bergmeier (34) und Freund Jakob (38)

Designerin Sarah Kern (55) und Tobias Pankow (39)

Reality-Icon Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34)

Model Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser (57)

Reality-Personality Gloria Glumac (31) und Freund Michael (32)

Influencer und Herzensbrecher Umut Tekin (26) und Emma Fernlund (23)

Bocholt-Barlo ruft und dieser Ruf verhallt nicht ungehört: Celebrities aller Couleur versammeln sich wieder mit Sack und Pack im „Sommerhaus der Stars“. Im knallharten Kampf um den begehrten Titel „DAS Promipaar 2024“ und einem Preisgeld von 50.000 Euro geraten die Beziehungen von acht Promi-Paaren gehörig ins Wanken. Welches Paar trotzt erfolgreich allen Widrigkeiten im „Sommerhaus“? Welche unerwarteten Allianzen bilden sich und welche aberwitzigen Streitereien entstehen?

In zehn Folgen und einer Wiedersehensshow wird gelacht, gelästert, gestritten und gespielt. In Konkurrenzsituation erleben die Paare in der 9. Staffel der RTL Reality-Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ Gruppendynamiken, den Beginn neuer Freund- und Feindschaften und einen beinharten Beziehungshärtetest. Kurzum: einen unterhaltsamen Wettbewerb um Geld, einen Titel und die eigene Partnerschaft.