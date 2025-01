Liebes-Aus nach 23 Jahren: Dschungelcamp-Star Pierre Sanoussi-Bliss lässt Trennungs-Bombe platzen!

Der Countdown für die Dschungelcamp-Stars läuft: Am 24. Januar startet die neue Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bei RTL. Kurz vor dem Staffelstart lässt Pierre Sanoussi-Bliss die Trennungs-Bombe platzen.

Schon bald beginnt das Dschungel-Abenteuer in Down Under. Auch Krimi-Ikone Pierre Sanoussi-Bliss gehört zum Cast der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Kurz vor dem Abflug nach Australien gibt der Schauspieler das Liebes-Aus bekannt – nach 23 Jahren.

Pierre Sanoussi-Bliss gibt Trennung von seinem Mann bekannt

Seit mehr als zwei Jahrzehnten war Pierre Sanoussi-Bliss mit seinem Mann Till Kaposty-Bliss zusammen. „Wir haben uns im letzten August nach 23 Jahren getrennt“, schreibt Pierre Sanoussi-Bliss bei Instagram. Das Paar hat sich jedoch nicht im Streit getrennt – ganz im Gegenteil. Die beiden sind weiterhin befreundet.

„Wir finden uns weiterhin großartig. Wir haben nicht gerosenkriegt. Wir telefonieren, trinken Kaffee und harken gemeinsam die Scholle“, lässt der Ex-„Der Alte“-Star weiter verlauten. Dennoch ist eine Trennung nach einer langen Zeit von 23 Jahren nicht einfach. „Wir trauern auch“, gibt der Krimistar weiter bekannt. Die Trennung kommt überraschend. Denn vor einigen Wochen erzählte Pierre Sanoussi-Bliss noch in einem RTL-Interview, weshalb die Ehe so gut funktioniere.

Im Dschungelcamp hat Pierre Sanoussi-Bliss die Möglichkeit, über seine Ehe oder die Trennung zu sprechen. Der Schauspieler freut sich auf das Abenteuer in Down Under. „In eine Unterhaltungssendung zu gehen, in der es nur um mich geht als Person und nicht als Rolle, bereitet mir ein bisschen Bauchschmerzen. Aber das ist auch der Kribbel dabei“, sagt der Schauspieler im Interview mit RTL.

Und weiter erzählt er über sich: „Ich bin die Diversität in einer Person: als Ossi, als Schwuler, als Schwarzer. Mehr geht erstmal nicht. Und wenn das bei dem einen oder anderen die Toleranzschwelle etwas hebt, wäre ich schon richtig an dem Ort, wo ich dann bin.“

RTL zeigt „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ ab dem 24. Januar 2025 täglich live.