Regina Halmich ist bereit für den Boxkampf gegen Stefan Raab

Es wird das TV-Ereignis der Superlative: Stefan Raab und Regina Halmich steigen nochmals in den Ring! Der Entertainer feiert damit nach knapp 10 Jahren sein TV-Comeback. Die Profiboxerin ist für den Fight bereit.

Regina Halmich brach Entertainer Stefan Raab im Jahr 2001 die Nase, in der Revanche 2007 entschieden wenige Punkte Unterschied zugunsten der 46-fachen Box-Weltmeisterin. Doch nun ist es an der Zeit für die ultimative Revanche der Revanche! 17 Jahre nach der letzten Niederlage und fast ein Jahrzehnt nach seinem letzten TV-Auftritt steigt Stefan Raab zum allerletzten Mal in den Ring!

So hat sich Regina Halmich auf den Boxkampf gegen Stefan Raab vorbereitet

Seit Monaten bereitet sich Stefan Raab auf den Boxkampf vor. Die Profiboxerin wird es dem Entertainer jedoch nicht einfach machen. „Die letzten vier, fünf Monate habe ich mich intensiv vorbereitet“, sagt Regina Halmich im RTL-Magazin „Punkt 7“. Die Sportlerin räumt auch ein: „Denn es ist nicht einfach, gegen jemanden in den Ring zu steigen, der fast 30 Kilogramm schwerer und so viel größer ist. Das sind seine Vorteile.“

„Ich gehe davon aus, dass ich ihm das auch ein drittes Mal zeigen kann“

Regina Halmich ist aber optimistisch, auch das dritte Mal gegen Stefan Raab zu siegen. „Ich bin die bessere Boxerin. […] Ich gehe davon aus, dass ich ihm das auch ein drittes Mal zeigen kann. Ich hoffe nur, dass er fair bleibt und sich an die Regeln hält“, so die Profiboxerin. Die 47-Jährige fügt hinzu: „Ich hoffe, dass wir da beide wieder gesund herauskommen. Spaß wird es auf jeden Fall nicht.“

Auch der Entertainer selbst hat sich hervorragend für den Boxkampf vorbereitet – das hat sein langjähriger Freund Elton gegenüber RTL verraten: „Stefan Raab, wer ihn noch kennt von früher, ist absolut ehrgeizig und er trainiert wirklich. Er nimmt das vollkommen ernst.“ Kürzlich sorgte Stefan Raab mit einem Instagram-Video für Verwirrung – besonders über sein Erscheinungsbild diskutieren die Fans.

RTL zeigt „DER CLARK FINAL FIGHT – Stefan Raab vs. Regina Halmich“ am 14.09. um 20:15 Uhr.