Rebecca Siemoneit-Barum findet Sam Dylan „bösartig und unangenehm“ – das Dschungelcamp sei für ihn die letzte Chance

„Lindenstraße“-Star Rebecca Siemoneit-Barum war 2015 im Dschungelcamp und verfolgt auch die diesjährige Staffel sehr genau. Auf der IBES-Party von Julian F.M. Stoeckel spricht die Schauspielerin über den aktuellen Cast – und lässt dabei kein gutes Haar an Sam Dylan.

Rebecca Siemoneit-Barum findet die Mischung der Kandidaten der diesjährigen Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ extrem gut. „Ich finde, der Cast ist einer der besten der vergangenen zehn Jahre. Diesmal sind Prominente dabei, die man kennt wie beispielsweise Lilly Becker oder Anna-Carina Woitschack“, sagt Rebecca Siemoneit-Barum im exklusiven Interview mit KUKKSI auf der Dschungelcamp-Party von Julian F.M. Stoeckel.

Die Schauspielerin meint aber auch, dass in den vergangenen Jahren zu viele Realitystars im Dschungelcamp waren – deshalb findet sie den Cast der derzeitigen Staffel gut. Denn schließlich sei von Krimi-Stars wie Pierre Sanoussi-Bliss bis hin zu Größen wie Lilly Becker oder Sportler-Ikonen wie Jürgen Hingsen alles vertreten. „Ich schaue viel Reality und frage mich manchmal, wer diese Leute sind. Deshalb finde ich dieses Jahr gut, dass für jede Generation etwas dabei ist“, so der „Lindenstraße“-Star.

„Man kann nicht ständig auf dieser Arschloch-Tour reiten“

Rebecca Siemoneit-Barum glaubt, dass vor allem Sam Dylan für viel Zündstoff sorgen könnte – und lässt dabei kein gutes Haar an dem Reality-Star. „Für Drama wird bestimmt Sam Dylan sorgen. Ich hoffe, dass er in der Show etwas reflektiert. Im ‚Sommerhaus der Stars‘ fand ich Sam bösartig und unangenehm. Für Sam ist es die letzte Chance, dass die Menschen auch mal den Sven kennenlernen. Er soll den Sven mal herauslassen, denn man kann nicht ständig auf dieser Arschloch-Tour reiten“, so die „Lindenstraße“-Ikone zu KUKKSI.

„Lilly Becker wird denke ich auch etwas Drama machen, aber sie hat Chancen auf den Sieg. Lilly Becker, Anna-Carina Woitschack und Sam Dylan sind für mich die interessanten Figuren. Wer auch Chancen auf den Sieg hat, ist Pierre Sanoussi-Bliss“, meint Rebecca Siemoneit-Barum.

Rebecca Siemoneit-Barum blickt auf ihre Dschungelcamp-Zeit zurück

Rebecca Siemoneit-Barum blickt dann auch noch auf ihre eigene Dschungelcamp-Zeit zurück – und kann nicht verstehen, dass die Teilnahme an dem erfolgreichen Format kritisiert wird. „Meine Dschungel-Zeit war sehr schön und ich denke daran gerne zurück, denn es war eine unglaubliche Erfahrung. Einige Leute versuchen das ja schlecht zu reden und meinen ‚Hat die das denn wirklich nötig‘. Allein der Flug da hin, die gesamte Reise, der ganze Komfort oder auch im Camp, auf sich selbst gestellt zu sein und beispielsweise im Regen zu schlafen, war eine besondere Erfahrung. Von Bauchweh bis Durchfall – man wird auf seine Bedürfnisse im Camp reduziert. Das ist eine Sache, die man nicht zweimal im Leben hat und deshalb denke ich gerne daran zurück“, erzählt Rebecca Siemoneit-Barum.