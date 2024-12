YouTuber findet sich in Video zu hässlich – danach findet er seine große Liebe

Der schwedische Youtuber David hielt sich Jahre lang für zu hässlich. Er teilte ein Video mit dem Titel „Hässlich sein: Meine Erfahrung“ – und genau mit diesem Clip fand er seine große Liebe.

Auf seinem Kanal „Never Give Up“ erklärte der schwedische YouTuber, dass er an einem Tiefpunkt angekommen sei. Er leidet vor allem unter seinem Aussehen.

David findet sich zu hässlich – dann trifft er auf seine große Liebe

Im Jahr 2018 teilte er dann einen Clip. „Jedes Video, auf das ich stoße, zeigt wirklich attraktive oder ‚normale‘ Personen. Sie haben keine Ahnung, wie es wirklich ist. Mein ganzes Leben lang bin ich ziemlich schlecht behandelt worden. Ich fühle mich wirklich allein. Und ich möchte auf YouTube nach Leuten suchen, die das gleiche Problem haben wie ich, nämlich wirklich unattraktiv zu sein“, berichtet David darin.

Er zählte darin auf, welche Dinge ihm nicht gefallen – dazu zählen etwa seine Zähne, die große Nase, die Unterlippe oder die Augenbrauen. Das traurige Video ging viral und erreichte mehr als 20 Millionen Aufrufe. Doch ein Kommentar veränderte dann plötzlich alles: „Ich finde dich eigentlich ganz süß, ehrlich. Ich meine es ernst“, schrieb eine Nutzerin in den Kommentaren.

Die beiden tauschten dann Nachrichten aus, trafen sich und daraus wurde die große Liebe. Zunächst führte das Paar eine Fernbeziehung – dann flog sie zu ihm nach Schweden und zog zu David. Im Jahr 2023 krönten sie ihre Liebe mit einer Hochzeit und gaben sich das Ja-Wort.

„Komisch, wie das Schicksal funktioniert“

Seine Frau schrieb in einem Kommentar: „Kurz nach der Hochzeit erinnerte ich mich an den ersten Kommentar, den ich auf seinem Kanal abgegeben hatte. Ich wusste nicht, dass der Typ, der in meiner YouTube-Empfehlung auftauchte und den ich sehr süß fand, mein Mann werden würde.“ Sie fügte außerdem hinzu: „Komisch, wie das Schicksal funktioniert.“

Die unglaubliche Liebesgeschichte erreichte nach der Hochzeit das nächste Level – die beiden erwarten ein Kind. Ihren Fans teilte das Paar vor wenigen Monaten mit, dass sie in freudiger Erwartung eines Mädchens seien. Die schönen Geschichten schreibt eben manchmal das Leben – die Liebe findet manchmal ihren Weg.