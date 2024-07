„Reality Queens“-Kandidatin Emmy Russ: „Ich wurde eingewiesen von meiner Mutter“

Emmy Russ mischt die neue Show „Reality Queens“ bei RTL+ ordentlich auf. Die Kandidatin macht nun ein schockierendes Geständnis: Die 25-Jährige hat keine Freunde und wurde im Alter von 17 Jahren von ihrer Mutter in die Psychiatrie eingewiesen.

Schock-Beichte bei „Reality Queens“: Emmy Russ spricht in der RTL+-Show über ihre schwere Kindheit. Die Reality-Kandidatin habe keine Freunde – und wolle auch keine. „Weil ich anderen Menschen gegenüber komplett herzlos gegenüber bin. Ich verspüre keine Gefühle, keine Traurigkeit, kein Glück… andere Menschen sind mir, was sowas angeht, egal“, sagt Emmy Russ bei „Reality Queens“.

Emmy Russ wurde von ihrer Mutter in die Psychiatrie eingewiesen

Worte, die für Außenstehende hart klingen – jedoch scheint Emmy Russ einen Grund für das Verhalten zu haben. Denn ihre Kindheit war alles andere als einfach. „Ich wurde eingewiesen […] von meiner Mutter. Ich habe auch ‘ne schwierige Phase. Sie hat mich auch ins Kinderheim eingewiesen. […] Sie hat die Polizei gerufen und den Krankenwagen, hat sich Geschichten ausgedacht“, sagt Emmy Russ in der TV-Show.

In einem Kinderheim kam es zu Misshandlungen

Ihre Mutter wollte ihr das „damals das Leben zur Hölle machen“ und habe sie damals mit nach Spanien mitgenommen – dort fand Emmy Russ keine Freunde. Nach einem Streit wurde sie dort in einem Kinderheim zurückgelassen – es kam zu Misshandlungen. „Ich dachte einmal, die brechen mir beide Arme“, schildert Emmy Russ. Heute lebt sie noch immer in Spanien und verbringt die meiste Zeit in ihrer Wohnung. „Wie man weiß, hasse ich Menschen und ich bin sehr gerne hier“, sagt die 25-Jährige im RTL-Interview.

Ihre Mitstreiterinnen reagierten geschockt. „Als ich Emmys Geschichte gehört habe, hat es mir furchtbar leid getan. Ich bin selber Mutter, könnte mein Kind nie wegstoßen. Und dann kommt sie noch in ein Kinderheim, was wirklich schwer für sie war damals“, sagt Daniela Büchner bei RTL. Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin ist sich sicher: „Ich glaube, dass das was mit einem macht, was dein ganzes Leben wie ein roter Faden mit sich zieht.“

Die neuen Folgen von „Reality Queens“ sind bei RTL+ online abrufbar.