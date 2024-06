„Reality Queens“: Hubschrauber-Einsatz! So schlecht geht es Joelina Karabas in der Show

Daniela Büchner hat schon in zahlreichen Reality-TV-Formaten teilgenommen. Nun starten auch ihre Töchter in dem Business richtig durch: Joelina Karabas ist derzeit gemeinsam mit ihrer Mutter in der neuen RTL-Show „Reality Queens“ zu sehen. Doch dort geht es der 25-Jährigen plötzlich sehr schlecht.

Die neue RTL-Show „Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ ist für die Kandidatinnen eine echte Herausforderung. Denn in dem Format müssen die Teilnehmerinnen zahlreiche Challenges absolvieren – und die haben es in sich und strapazieren die Nerven. Nicht nur das: Auch der Schlafkomfort ist alles andere als luxuriös. Denn im Dschungel gibt es zum Schlafen vor allem Hängematten, gekocht wird am Lagerfeuer und Duschen ist nur in einem Tümpel möglich. Die stärksten Queens des Reality-TV kämpfen mit- sowie gegeneinander und leben unter freiem Himmel mitten im Regenwald. Gemeinsam füllen sie den Jackpot, doch nur eine der 12 Queens hat am Ende die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von bis zu 50.000 Euro.

Joelina Karabas hat heftige Schmerzen und Fieber

Eigentlich kämpfen Daniela Büchner und Tochter Joelina Karabas bei „Reality Queens” voller Kampfgeist im Dschungel. Doch Joelina geht es nicht gut – sie hat heftige Schmerzen und leidet an Fieber. Filip Pavlovic fragt in die Runde, wie es den anderen Kandidaten geht. „Scheisse“, antwortet darauf Joelina Karabas. Die 25-Jährige hat heftige Magen-Darm-Probleme und muss deshalb auch beim Spiel pausieren. Doch auch nach einer Pause hat sich ihr Zustand nicht gebessert.

Daniela Büchner: „Mein Mutter-Herz war echt gebrochen“

Als das Fieber immer höher wird, macht sich natürlich auch ihre Mutter heftige Sorgen. „Mein Mutter-Herz war echt gebrochen. Es tat mir so leid […] Ich wusste nicht, was sie hat, wie es ihr geht“, sagt Daniela Büchner. Kurze Zeit später kommt eine Ärztin und checkt Joelina Karabas genau durch. Nach der Behandlung könne alle wieder aufatmen: Die 25-Jährige kommt wieder zu Kräften und ihr geht es schon deutlich besser. Und der Hubschrauber, der für den Fall der Fälle extra im Dschungel gelandet ist, kann den Regenwald ohne sie verlassen.

„Reality Queens – Auf High Heels durch den Dschungel“ ist bei RTL+ verfügbar.