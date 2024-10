Rafi-Drama im „Sommerhaus“ eskaliert: „Unser Anwalt ist bereits eingeschaltet“

Stefan Kleiser ist stinksauer! Der Freund von Theresia Fischer wurde in der RTL-Show „Das Sommerhaus der Stars“ von Rafi Rachek beleidigt. Das Schimpfwort hat Folgen – jetzt wurde sogar ein Anwalt eingeschaltet.

In der Promi-WG in Bocholt fliegen die Fetzen! Das Schimpfwort im „Sommerhaus der Stars“ hat schwerwiegende Folgen für beide: Rafi kann sich auf eine Anzeige wegen Beleidigung gefasst machen und Stefan würde am liebsten sofort alles hinschmeißen. Denn die Worte von Rafi Rachek lassen ihn einfach nicht los.

Achtung, Spoiler: Zoff im „Sommerhaus der Stars“ eskaliert

Stefan rät seinem Mitbewohner: „Warum du das machst, das würde mich allerdings interessieren … wenn du das nicht alleine schaffst, diese Antwort zu finden, dann gibt es manchmal auch professionelle Hilfe.“ Dann legt er ihm noch nahe: „Ich an deiner Stelle würde das Haus verlassen.“

Das Haus verlassen? Das ist für Rafi keine Option. Stattdessen sagt er seinem Freund Sam sofort, was Sache ist: „Der kann sich seine Anzeige sonst wohin schieben. Das Haus verlassen? Das ist ja lächerlich!“ Stefans Freundin Theresia Fischer will sich lieber auf das Wesentliche konzentrieren – wie beispielsweise die nächste Challenge. Daran kann Stefan jedoch nicht denken und bricht das Spiel kurz danach ab: „Ich kann nicht. Bitte! Es geht mir nicht aus dem Kopf. Das tut mir leid. Rafi hat mich so beleidigt … Ich kann mich nicht konzentrieren. Es geht mir nicht aus dem Kopf!“

Bisher ist die Anzeige bei Rafi Rachek noch nicht eingegangen, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Dreharbeiten zum „Sommerhaus der Stars“ liegen bereits fünf Monate zurück – Theresia Fischer ist jedoch noch immer schockiert. „Das ist das Schlimmste, was ein Mensch machen kann. Dieses Wort ist mehr als eine Beleidigung. Das Ganze ist unentschuldbar!“, sagt die Ex-GNTM-Kandidatin dem Blatt.

Stefan Kleiser: „Die Grenze von Reality-TV ist erreicht“

Ihr Freund Stefan ergänzt: „Unser Anwalt ist bereits eingeschaltet. Ich will Anzeige erstatten, wir wollen aber noch die heutige Ausstrahlung abwarten, was daraus resultiert. Die Grenze von Reality-TV ist erreicht. Er hat sich nie bei mir entschuldigt, er hätte über den Sender meine Nummer rausbekommen können. Ich empfehle ihm professionelle Hilfe.“

Die neue Folge von „Das Sommerhaus der Stars“ ist bei RTL+ bereits verfügbar.