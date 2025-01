„Berlin – Tag & Nacht“: Streit zwischen Amelie und Milla eskaliert komplett

Amelie ist in der neuen Folge von „Berlin – Tag & Nacht“ sauer, als sie erkennt, dass Milla sich in jede ihrer Matrix-Schichten eingeplant hat. Es kommt zum heftigen Streit, der schließlich darin gipfelt, dass Amelie impulsiv kündigt – und ihren ganzen Milla-Frust an Lennart auslässt.

Amelie ist sauer, als sie erkennt, dass Milla sich übergriffig in jede ihrer Matrix-Schichten eingeplant hat. Lennart hingegen glaubt, dass Milla sie vermissen muss und die beiden sich durch den neuen Schichtplan wieder annähern könnten. Doch davon lässt Amelie sich keinesfalls einfangen und bricht stattdessen einen Streit mit Milla vom Zaun, der schließlich darin gipfelt, dass Amelie impulsiv kündigt.

Amelie lässt ihren Milla-Frust an Lennart aus

Das sorgt für Probleme mit Lennart, der sich verzweifelt fragt, wie sie ihr Leben ohne Amelies Gehalt finanzieren sollen. Angegriffen verteidigt die ihr Handeln und lässt ihren ganzen Milla-Frust kurzum an ihm aus… Wie es weitergeht, zeigt RTLZWEI heute um 19.05 Uhr bei „Berlin – Tag & Nacht“.