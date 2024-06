„Princess Charming“ 2024: Diese Singles buhlen um Lea Hoppenworth!

„Princess Charming“ geht bei RTL+ in die vierte Runde. In der lesbischen Kuppelshow sucht Lea Hoppenworth nach der großen Liebe. Nun ist auch bekannt, welche Singles das Herz der Beauty erobern wollen.

Unter der heißen Sonne Thailands buhlen 20 Singles (19 Frauen, 1 non-binäre Person) um die Gunst von Lea Hoppenworth. Auf Gruppen- und Einzeldates hat die Princess die Gelegenheit, ihren Auserwählten näherzukommen und ihr Herz zu verschenken.

Das sind die Singles bei „Princess Charming“

Christine (28)

Wohnort: Köln

Beruf: Immobilienkauffrau / Barkeeperin

Instagram: @cero.tolerance

Lebensmotto: Ziehe aus jeder Situation etwas Positives für dich

Selbstbeschreibung: Ich bin humorvoll, empathisch und verständnisvoll

Funfact: Ich habe über 60 Paar Sneaker und über 80 Pflanzen in meiner 1-Zimmer-Wohnung. Ich bin leider keine Minimalistin.

Deine Vorliebe bei Frauen? Braune und lange Haare; braune Augen; ein Mix aus feminin und maskulin.

Deine Green Flags? Tierlieb und reflektiert sein; Humor (aber nicht auf Kosten anderer Personen); Kommunikation und Verständnis.

Hang (31)

Wohnort: Hannover

Beruf: Gesundheits- und Krankenpflegerin

Instagram: @h.a.n.g92

Lebensmotto: Jede Sekunde, in der man gesund ist, schätzen und das Leben in vollen Zügen genießen.

Selbstbeschreibung: Ich bin offen, kommunikativ und ein Teammensch. Außerdem habe ich eine coole Ausstrahlung.

Funfact: Ich bin ein „Heimscheißer“. Das wird spannend in der Villa 😉

Deine Vorliebe bei Frauen? Ich hatte sowohl feminine als auch maskuline Frauen. Ich bevorzuge aber eine feminine, sportliche Frau, die bis zu vier Jahre jünger oder älter sein kann. Am Ende zählt der Mensch im Gesamten und das Alter ist nur eine Zahl.

Inci (27)

Wohnort: Heidelberg

Beruf: Vertriebsinnendienst

Instagram: @inci_de

Lebensmotto: Du hast es verdient, die glücklichste Version deiner Selbst zu sein.

Selbstbeschreibung: Ich bin extrovertiert, tiefgründig, spontan, beschäftige mich viel mit der persönlichen Weiterentwicklung und lache viel.

Funfact: Ich singe sehr viel vor mich her den Tag über und google sofort alles, was mich interessiert.

Hattest du jemals etwas mit einem Mann? Beziehungen mit Männern hatte ich bis ich 17 Jahre alt war. Mir hat immer etwas gefehlt. Manchmal muss man etwas Außergewöhnliches tun, um den Ist-Zustand zu verändern.

Dein schönstes Erlebnis? Als nach einem Solo-Auftritt in der Kirche alle aufgestanden sind und für mich klatschten.

Julia (23)

Wohnort: Berlin

Beruf: Studentin

Instagram: @Julia_ekn

Lebensmotto: Don’t overthink it, just do it

Selbstbeschreibung: Extrovertiert; ich sage, was ich denke; sportlich und ehrgeizig

Funfact: Ich habe ein Tattoo von einer Thunfischdose, weil ich mir in Südafrika damit ausversehen tief in die Hand geschnitten habe, sodass ich fast verblutet bin. Das Tattoo soll eine Erinnerung daran sein.

Womit bringst du andere um den Verstand? Durch meine offene Art, meinen Humor, meine Blicke. Und mir wurde gesagt durch meinen Bauch.

Katharina (28)

Wohnort: Regensburg

Beruf: Systemische Einzel- und Paartherapeutin

Instagram: @kathi_lui_

Lebensmotto: Wenn du einen Traum hast, weißt du, wofür du morgens aufstehst.

Selbstbeschreibung: Ich bin eine liebe und lustige Dog-Mom.

Funfact: Ich niese niedlich; ich kann steuern, dass meine Hände feucht werden.

Hattest du jemals etwas mit einem Mann? Ja. Klassische Rollenbilder bringen mich aber immer mehr weg von Männern.

Lara (27)

Wohnort: Frankfurt

Beruf: Kosmetikerin

Instagram: @lara2508

Lebensmotto: Lebe dein Leben, wie DU willst.

Selbstbeschreibung: Ich bin wissbegierig, begeisterungsfähig und kreativ. In meiner Freizeit gehe ich gerne auf Konzerte und ich skate gerne.

Funfact: Ich habe panische Angst vor Fröschen.

Woran merkst du, dass du verliebt bist? Ich kann dann nicht mehr aufhören zu grinsen.

Lisa (24)

Wohnort: Nähe Bamberg

Beruf: Studentin

Instagram: @lisa.eck99

Lebensmotto: Lieber eine schlechte Erfahrung als eine verpasste Chance.

Selbstbeschreibung: Ich bin sarkastisch, sportlich und tollpatschig.

Funfact: Ich vergesse immer und überall Sachen von mir (zum Beispiel habe ich meinen Geldbeutel schon zwei Mal im Zug vergessen).

Warum denkst du, ist es wichtig, dass es „Princess Charming“ gibt? Queer Awareness, LGBTQ+ Aufklärung, Facetten der Community zeigen.

Lucia (28)

Wohnort: Leipzig

Beruf: Yogaleiterin, Tattoo-Artist, Schmuckdesignerin

Instagram: @revolucia_

Lebensmotto: Ich versuche, so weit es geht, mein Leben nach Spaß auszurichten (und solang es keinem schadet).

Selbstbeschreibung: Ich mag singen, kreativ sein und Bewegung wie zum Beispiel Partner:innen-Akrobatik. Ehrlichkeit und Transparenz sind mir wichtig und ich bin gerne in der Natur.

Funfact: Ich kann eine Welle mit dem Bauch machen. Außerdem bin ich mal aus einem fahrenden Zug gesprungen – kann es aber nicht empfehlen!

Woran merkst du, dass du verliebt bist? Ich weiß es immer sehr klar. Zum Beispiel wenn ich mich vor dem Schlafengehen schon freue, am nächsten morgen neben der Person aufzuwachen.

Maike (30)

Wohnort: Berlin

Beruf: Head of Marketing

Instagram: @helloimmaike

Single seit: 1 Jahr

Selbstbeschreibung: Ich bin für jedes reckless Abenteuer zu haben, bin empathisch und habe eine harte Schale und einen weichen Kern.

Funfact: Ich habe über 10 Jahre im Ausland gelebt (New York, Kalifornien, Doha, Amsterdam und Bali).

Dein Celebrity Crush? Kristen Stewart, Shannon Beveridge.

Marjam (30)

Wohnort: Hamburg

Beruf: Pflegefachkraft

Instagram: @therealmarjam

Lebensmotto: Lebe, Lache, Liebe! Verstehst du?!

Selbstbeschreibung: Ich bin charmant, lustig, lebensfroh, cozy und lovely.

Funfact: Ich tanze beim Essen, wenn es mir schmeckt.

Wie lange dauerte deine längste Beziehung? 4 Jahre. Es hat einfach nicht mehr gepasst, weil wir unterschiedliche Werte entwickelt haben.

Dein persönliches Ziel im Leben? Zu lieben wen ich will, ohne dabei verurteilt zu werden.

Marlen (31)

Wohnort: Berlin

Beruf: Headhunterin im Bankwesen

Instagram: @mahacki

Single seit: Juni 2023

Hattest du jemals etwas mit einem Mann? Bis zu meinem 19. Lebensjahr hatte ich Sex mit Männern. Dabei fühlte ich jedoch nichts und zwang mich immer wieder dazu mit Männern zu schlafen, in der Hoffnung, irgendwann etwas zu empfinden oder zu spüren.

Funfact: Ich habe vier Jahre in den USA gelebt und ich spiele Tennis, seitdem ich drei Jahre alt bin.

Melissa (28)

Wohnort: Neuss

Beruf: Account Managerin

Instagram: @melissaxakr

Lebensmotto: Commit to loving yourself, no matter what.

Selbstbeschreibung: Ich bin die Person, die auf dich wartet, wenn du deine Schuhe zubindest.

Funfact: Ich bin ein hochgradiger Tollpatsch.

Deine Lieblingsformate auf RTL+? „Princess Charming“

Sara (20)

Wohnort: Wien

Beruf: Komparsin

Instagram: @ssaranubia

Lebensmotto: Leben und leben lassen.

Selbstbeschreibung: Ich bin für mein Alter eine reife und charismatische junge Frau. Ich bin selbstbewusst und weiß, was ich will.

Funfact: Ich lebe zwar in Wien, war aber noch nie Skifahren.

Dein peinlichstes Erlebnis? Als ich am Pool saß und reingefallen bin, weil ich mich so erschrocken habe als mich jemand ansprechen wollte.

Sarah (29)

Wohnort: Köln

Beruf: Qualitätsmanagerin

Instagram: @sarahboua_

Lebensmotto: Bereue nichts!

Selbstbeschreibung: Ich bin humorvoll, empathisch und eine herzliche Frohnatur.

Funfact: Ich höre rund um die Uhr Musik.

Dein persönliches Ziel im Leben? Glücklich zu sein, am liebsten mit einer Partnerin an meiner Seite. Gemeinsam mit ihr möchte ich dann die ganze Welt bereisen.

Seleya (23)

Wohnort: Köln

Beruf: Vertrieb in der IT / Barkeeperin

Instagram: @sel.eya

Lebensmotto: Leben und leben lassen.

Selbstbeschreibung: Ich bin ein lebensfroher Mensch, der gerne unterwegs ist.

Funfact: Ich kann nicht vor anderen Personen aufs Klo gehen.

Warum denkst du, dass es wichtig, dass es „Princess Charming“ gibt? Aufklärung und Awareness über FLINTA* Personen schaffen.

Sina (24)

Wohnort: München

Beruf: Rechtemanagerin

Instagram: @silienne_

Lebensmotto: It’s nice to be important – but more important to be nice.

Selbstbeschreibung: Ich bin eine hoffnungslose Romantikerin und glaube dass man mit der richtigen Frau gemeinsam heilt und zur besten Version von sich wird.

Funfact: Ich wollte mal Wassersommelier werden, denn ich liebe Sprudelwasser.

Green Flag bei einer Frau? Wenn sie meine Körpersprache lesen kann.

Tay (25)

Wohnort: München

Beruf: Studentin

Instagram: @ecstaysia

Lebensmotto: live laugh lesbian

Selbstbeschreibung: Ich würde behaupten, dass ich extrem vielseitig bin – mich zeichnet eine Mischung aus kreativem Chaos mit Sehnsucht nach Abenteuern aus. Ich habe aber auch das Bedürfnis nach Harmonie, Struktur und Ruhe – das ist ein bisschen widersprüchlich.

Funfact: Ich bin eine alleinerziehende Hunde-Mama, wodurch sich unter meinen Freunden der Joke entwickelt hat, mich „Mom“ zu nennen.

Dein Celebrity Crush? Lana Del Rey, Lady Gaga („Gay Awakening“)

Tommi (23)

Wohnort: Osnabrück

Beruf: im Studium

Instagram: @gin.tommic_

Single seit: 2020

Selbstbeschreibung: Ich bin ein kreativer Kopf und ein klassischer Overthinker.

Funfact: Ich habe einige Tattoos. Vier davon sind an den Stellen, an denen ich am liebsten geküsst werde.

Liebe ist… miteinander zu wachsen und einander zu vertrauen. Und der Mut, sich darauf einzulassen.

Viviana (24)

Wohnort: Wien

Beruf: Studentin und freischaffende Assistentin

Instagram: @vivianaelisaasker

Lebensmotto: Liebe. Liebe. Liebe.

Selbstbeschreibung: Wärme statt Coolness.

Funfact: Fenchelsamen to keep me alive und Bauchflasche zum Schlafen.

Wie hattest du dein Coming Out erlebt? Im engen Kreis mehr oder weniger positiv. Anfeindungen in der Öffentlichkeit habe ich leider schon öfter erlebt.

„Princess Charming“ ist ab dem 3. Juli 2024 bei RTL+ verfügbar und wird später auch bei VOX ausgestrahlt.