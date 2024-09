Nissim Mizrahi: Erster DSDS-Kandidat bekommt die Goldene CD!

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ startete mit einer riesigen Überraschung. Der erste Kandidat hat sich direkt in der Auftakt-Folge die Goldene CD von Dieter Bohlen geschnappt.

Zum 21. Mal sucht Dieter Bohlen den neuen Superstar. In der neuen Staffel ist alles anders, denn erstmals fällt die Altersgrenze weg – von 16 bis 92 Jahren ist alles dabei. Dieter Bohlen und seine Kollegen Pietro Lombardi, Beatrice Egli und Loredana sitzen in der Jury. Mit ihren goldenen CDs können sie Kandidaten direkt in den Stadionrecall auf Schalke schicken.

Seine 23-jährige Tochter hat ihn angemeldet, weil sie überzeugt ist: Papa rockt das Ding mit seiner außergewöhnlichen Stimme und seiner einmaligen Art. Wenn Nissim nicht gerade als Barbesitzer im „Liebling“ in der Hamburger City seine Gäste bespaßt, entertaint er jeden Tag auf TikTok bis zu 50.000 Fans mit Live-Musik von seinem Sofa.

Nissim Mizrahi brachte eine Platte mit Udo Lindenberg raus

Musik war schon immer seine große Liebe: Schon mit 15 Jahren brachte der ehrgeizige Nissim seine erste Platte raus – und das zusammen mit dem legendären Udo Lindenberg! „Dich finde ich geil! Hast du nicht Lust, mit mir eine Platte zu machen?“, sagte der Sänger damals. Der erste gemeinsame Song hieß „England Fähre“. Jetzt will er es bei DSDS nochmal richtig wissen: „Ich bin nicht hergekommen mit der Einstellung, dass ich verlieren möchte“, lautet sein Masterplan und geht mit Dieter Bohlen direkt mal auf Konfrontationskurs.

Dieter Bohlen vergibt seine Goldene CD

Nissim Mizrahi aus Hamburg gibt die Songs „Walking By Myself“ von Gary Moore und „How Am I Supposed To Live Without You“ von Michael Bolton zum Besten. Dieter Bohlen ist von seiner Performance so begeistert, dass er die Goldene CD vergibt. „Das ist noch nie passiert, dass wir am ersten Tag dem ersten Kandidaten die goldene Platte geben“, freut sich der Poptitan.

RTL zeigt DSDS mittwochs und samstags um 20:15 Uhr. Die neue Folge ist vorab bei RTL+ verfügbar.