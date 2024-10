News des Tages am 31.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 31.10.24

95 Tote bei Horror-Flut in Spanien: An einem Tag fiel so viel Regen wie im ganzen Jahr!

Mindestens 95 Tote, hunderte Vermisste, 150.000 Menschen ohne Elektrizität: Nach heftigen Regenfällen erlebte die Provinz Valencia in Spanien die schlimmste Horror-Flut nach Jahren. In nur acht Stunden fiel so viel Regen wie sonst im ganzen Jahr! „Als der Alarm kam, war das Wasser schon da. Zu spät! Ein junger Mann aus unserer Straße wurde in seinem Auto weggeschwemmt und ertrank“, erklärt ein Augenzeuge in der Bild-Zeitung. Zwei Kilometer vom Flughafen entfernt liegt das Einkaufszentrum „Bonair“ – Kunden waren stundenlang in den Wassermassen eingeschlossen. Es herrscht pures Chaos – nun herrscht große Angst vor Plünderern.

Mann ließ Tasche an Berliner S-Bahnhof zurück: Es war Terror-Sprengstoff!

Am Berliner S-Bahnhof Neukölln wollen Polizisten einen Mann kontrollieren, doch er ergreift die Flucht. Zurück bleibt eine Tasche – darin befindet sich Sprengstoff. Das löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Bislang gebe es aber keine Anhaltspunkte dafür, dass möglicherweise ein geplanter Terroranschlag vereitelt worden sei. „Wäre dieser Sprengsatz im Nahbereich einer Menschengruppe hochgegangen, dann hätte es dramatische Folgen gehabt“, sagte ein Beamter der B.Z.

Polizei rüstet sich für Halloween-Randale

Immer wieder kommt es zu Halloween zu Randale in Großstädten wie Berlin oder Hamburg. Die Hansestadt hält Wasserwerfer bereit. „Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, werden wir an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet präsent sein und die Halloween-Feierlichkeiten begleiten“, kündigte Polizeisprecher Florian Abbenseth in der Bild-Zeitung ein. Auch die Berliner Polizei verstärkt dieses Jahr ihre Präsenz zu Halloween. Schwerpunkte sind Neukölln, Gesundbrunnen, Märkisches Viertel und Graefekiez.