News des Tages am 10.10.24

Die Nachrichten des Tages am 10.10.24

Erste Tornados: Hurrikan „Milton“ könnte Orlando treffen

Florida wappnet sich vor Hurrikan „Milton“. Mit voller Wucht traf das Sturmtief auf das Festland – es ist einer der schwersten Hurrikans seit Jahren in den USA. Touristenattraktionen wie Walt Disney World Resort, die Universal Studios und Sea World sind geschlossen.

Für Orlando und die umliegenden Regionen gelten Sturzflutwarnungen. Es gab erste Tornados und auch das Stromnetz kam in vielen Orten zum Erliegen. Millionen Menschen wurden im Vorfeld evakuiert. „Die Überschwemmungen im Landesinneren und die Auswirkungen von Tornados sind ziemlich groß. Es ist wohl einer der schlimmsten Tornado-Ausbrüche im Zusammenhang mit einem Hurrikan, insbesondere in Florida. Wir werden bis zum Morgengrauen nicht genau wissen, wie viel Schaden Milton angerichtet hat“, sagt der amerikanische Hurrikan-Experte Dakota Smith vom Cooperative Institute for Research in the Atmosphere (CIRA) in der Bild-Zeitung.

Ex-Hurrikan „Kirk“ wirbelt in Deutschland

Im Südwesten Deutschlands hat Ex-Hurrikan „Kirk“ für Chaos gesorgt. Zahlreiche Bäume wurden entwurzelt und der Bahnverkehr kam teilweise zum Erliegen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor Orkanböen im Hochschwarzwald: Bis zu 140 Kilometer pro Stunde sind möglich. In Teilen von Baden-Württemberg gilt eine Unwetterwarnung. „Insgesamt ist ‚Kirk‘ harmloser als gedacht. Sturm und Regen ziehen jetzt durch Deutschland. Die größte Menge an Niederschlag fällt im Westen mit 70 Litern pro Quadratmeter in der Eifel innerhalb von 24 Stunden“, erklärt Klimatologe Dr. Karsten Brandt von Donnerwetter.de in der Bild.

Fußball-Nationalspieler George Baldock (†31) tot im Pool gefunden

George Baldock ist tot aufgefunden worden. Der griechische Fußball-Nationalspieler wurde nur 31 Jahre alt. Der Verteidiger von Panathinaikos sei am späten Mittwochabend tot bei sich zu Hause im Pool gefunden worden, wie Medien berichten. Die Todesursache ist noch völlig unklar. Die Gerichtsmedizin soll die Todesumstände genau klären. George Baldock spielte zwölfmal für die griechische Nationalmannschaft und war zuletzt im März in den Playoffs vor der EM gegen Georgien im Einsatz