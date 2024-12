News des Tages am 30.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 30.12.24

Neuer Abschiebe-Hammer der Union

Flüchtlinge sollen künftig aus Deutschland automatisch ausgewiesen werden, wenn sie vorsätzlich zwei Straftaten begangen haben. „Es ist unerträglich, dass es Menschen gibt, die zigfach vorbestraft sind – dies aber keinerlei Auswirkungen darauf hat, ob sie das Land verlassen müssen oder nicht. Nach einem Warnschuss muss in Zukunft bei der 2. vorsätzlichen Straftat das Aufenthaltsrecht zwingend erlöschen“, erklärt CDU-General Carsten Linnemann in der Bild-Zeitung. Der Politiker erklärt weiter: „In Zukunft muss klar sein: Wer hier Straftaten begeht, hat das Gastrecht verwirkt und muss das Land verlassen.“

Sperrung am Alexanderplatz: Vom Berliner Fernsehturm fallen Eisplatten!

Der Alexanderplatz ist gesperrt und auch die S-Bahnen halten dort nicht: Vom Fernsehturm in Berlin fallen Eisplatten! „Aktuell sind unsere Kolleg. des #A57 am #Alexanderplatz im Einsatz. Hier werden derzeit aus Sicherheitsgründen mehrere Bereiche rund um den #Fernsehturm und am Weihnachtsmarkt gesperrt, nachdem sich zuvor vereinzelt Eisplatten vom Fernsehturm gelöst hatten. Verletzt wurde niemand. Verantwortliche des @BerlinerTVTurm sind informiert. Der ÖPNV ist ebenfalls betroffen“, teilte die Polizei auf der Plattform X mit. Aus Sicherheitsgründen fahren aktuell die S-Bahnlinien S3, S5, S7 und S9 am Alexanderplatz ohne Halt durch.

Zum Jahreswechsel rasen gleich zwei Winterstürme mit Orkanböen über Deutschland

Der Jahreswechsel wird wettermäßig turbulent. Denn gleich zwei Winterstürme rasen über Deutschland. An Silvester ist vor allem die Nordhälfte betroffen. Am Neujahrstag folgt ein zweites, sogar noch stärkeres Tief. Auch in der Mitte weht ein kräftiger Wind. Auf dem Fichtelberg sowie auf dem Brocken sind ebenfalls Orkanböen dabei, wie RTL berichtet. Laut einigen Modellen sind orkanartige Böen um 110 km/h möglich.