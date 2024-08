News des Tages am 28.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 28.08.24

Skandal um Solingen-Terroristen immer irrer: Statt Abschiebung gab es weiter Geld vom Staat

Der mutmaßlich islamistische Solingen-Terrorist Issa al H. wurde nicht abgeschoben – und das, weil die Behörden fahrlässig gehandelt haben. Weil die Ausländerbehörde nur einmal klingelte und der Syrer nicht anwesend war, passierte danach nichts mehr. Besonders kurios: Während eine Abschiebung innerhalb von sechs Monaten unmöglich erschien, klappte die finanzielle Unterstützung des Syrers einwandfrei, wie die Bild-Zeitung schreibt. Die Tatsache, dass er nicht aufzufinden war, führte zu keiner Minderung der Zahlungen. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz standen dem jungen Mann 368 Euro im Monat zu. Unterdessen hat der Islamismus-Experte Ahmad Mansour nach den Messer-Morden in Solingen in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“ eindringlich vor einer riesigen Terror-Welle gewarnt. „Die Sicherheitsapparate sagen schon seit Jahren, dass der IS und andere die Flüchtlingsrouten nutzen, um Terrorstrukturen in Europa, in Deutschland aufzubauen. […] Doch was jetzt in den sozialen Medien stattfindet, ist ein Tsunami!“, sagt der Experte.

Brutale Tat in Chemnitz: Jugendlicher (16) an Haltestelle niedergestochen

In Chemnitz hat sich eine brutale Messer-Attacke ereignet! Als ein Jugendlicher (16) Zivilcourage zeigte und zwei jungen Frauen (17, 18) zu Hilfe kommen wollte, wurde er niedergestochen. Zwei syrische Teenager waren am Montag mit der Straßenbahn in Fahrtrichtung Hutholz unterwegs. Sie stiegen an der Haltestelle Südring aus und wurden laut der Bild-Zeitung von einem Unbekannten verfolgt, welcher die beiden Frauen in arabischer Sprache beleidigte. Die 17-Jährige verständigte ihren Bruder Abdul, welcher den beiden zur Hilfe eilte. Doch dann eskalierte die Auseinandersetzung – der Angreifer stach mit einem Messer mehrmals auf den Jugendlichen ein. Der 16-Jährige ging zu Boden und kam anschließend in eine Klinik. „Auf einer Grünfläche, nahe der Haltestelle Südring in der Stollberger Straße, gerieten der 16-Jährige und der Unbekannte zunächst in Streit“, sagte eine Polizeisprecherin in der Bild. Der Vater des Opfers sagt: „Meine Tochter hätte besser gleich die Polizei statt meinen Sohn rufen sollen. Das war ein Fehler.“ Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt nun die Polizei in Chemnitz.

Kolja Kleeberg brutal überfallen: TV-Koch in Berlin attackiert!

Auf dem Nachhauseweg durch den Berliner Stadtteil Charlottenburg wurde Kolja Kleeberg am 26. Juni brutal überfallen. Nach einem langen Arbeitstag schlenderte er gegen 23 Uhr zu Fuß die Kantstraße entlang. Zu dem Zeitpunkt war die Fußball-EM. Auf die Frage, ob er Fußball möge, antwortete er, dass er ein Handball-Fan sei. „Ich machte einen Fußball-Witz, der wurde missverstanden, da die Jungs nicht so doll mit der deutschen Sprache waren“, sagte der TV-Koch. Dann hatte die jungen Männer plötzlich sein Handy in der Hand. Kolja Kleeberg wurde anschließend auch körperlich angegriffen. Er wurde zudem mehrmals getreten – danach wurde auch seine Geldbörse geklaut. „Meine Frau brachte mich in die Schlosspark-Klinik, wo ich ärztlich versorgt wurde“, sagt er.