News des Tages am 22.01.25

Die Nachrichten des Tages am 22.01.25

Höchste Warnstufe beim Feinstaub-Smog!

Es geht kein Wind – und das bereits seit Tagen! Die Feinstaubwerte schnellen damit in die Höhe – aber wie gefährlich ist das eigentlich? „Aktuell haben wir den Höhepunkt der Feinstaubbelastung. Da hat sich nun wirklich alles Mögliche unter Hoch ,Beate‘ angesammelt, wie eine Müllhalde an Abgasen. Und schon ist die Giftwolke über uns“, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net in der Bild-Zeitung. „Die Inversionswetterlage schlägt wieder zu. Warme Luft über kalter Luft am Boden, so kann kein oder nur wenig Austausch nach oben stattfinden. Die Kaltluftschicht am Boden hat meist so eine Dicke von 500 bis 600 Meter“, so der Wetter-Experte weiter.

Schwarzfahrer legt Hamburger Hauptbahnhof lahm

Ein Mann war mit dem Regionalzug RE 1 (Büchen – Hamburg) ohne Fahrkarte unterwegs. Nach Ankunft am Hamburger Hauptbahnhof flüchtete er – und legte damit den Zugverkehr beinahe lahm. „Der halbstündige Einsatz passierte mitten im Berufs- und Feierabendverkehr. Daher waren die Folgen massiv, weil es dauert bis der Zugverkehr nach so einer Unterbrechung wieder planmäßig laufen kann“, so Bundespolizei-Sprecher Woldemar Lieder in der Bild-Zeitung. Bundespolizisten verfolgten den Mann auf den Gleisen und konnten ihn im Bahnhof Berliner Tor festnehmen.

Drogenbeauftragter warnt vor „Kokainschwemme“

Der Konsum illegaler Drogen wie Kokain und Crack in Deutschland nimmt nach Einschätzung des Drogenbeauftragten zu. „Es ist zu befürchten, dass sich die Organisierte Kriminalität in Deutschland, insbesondere um die Häfen und Lieferrouten konzentriert, stärker ausbreitet und auch zunehmend Unbeteiligte betroffen sind, etwa durch Sprengstoffanschläge oder Schießereien“, erklärte der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard Blienert (SPD) gegenüber der Rheinischen Post.