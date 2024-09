News des Tages am 19.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 19.09.24

Brandenburger Minister für Abschaffung des Asylrechts

Das Recht auf Asyl ist im Grundgesetz festgeschrieben. Brandenburgs Innenminister Stübgen fordert nun, es abzuschaffen. „Das individuelle Recht auf Asyl ist im Grundgesetz nicht mehr nötig, weil wir nach den Regeln der Genfer Flüchtlingskonvention ohnehin Menschen, die verfolgt werden, Schutz gewähren“, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. „Deshalb befürworte ich, im Grundgesetz die Genfer Flüchtlingskonvention als Institutsgarantie zu verankern“, so der Vorsitzende der Innenministerkonferenz (IMK) weiter.

Zug blieb plötzlich stehen: 200 Menschen aus ICE evakuiert

200 ICE-Reisende mussten am Mittwochabend in Niedersachsen in eine Ersatzbahn umsteigen. Denn der Schnellzug blieb aufgrund eines technischen Defekts auf der Strecke stehen. Über Treppen stiegen sie in einen auf dem Nachbargleis haltenden Zug um. Auf der viel befahrenen Strecke zwischen Bremen und Hannover ging über Stunden nichts mehr.Noch ist unklar, warum der ICE, der die Strecke München – Bremen bedient, gestoppt werden musste.

Flieger muss notlanden: Passagiere bluten aus Mund und Ohren

Der Delta-Air-Flug von Salt Lake City nach Portland in den USA ist gerade erst in der Luft. Dann bluten plötzlich mehrere Passagiere aus Mund und Ohren. „Ich hörte ein Zischen und dann fühlte ich plötzlich einen Schmerz in meinem rechten Ohr. Es klang so, als würde mein Ohr blubbern. Als ich hingriff, sah ich dann das Blut“, sagte ein Opfer bei CNN. Schnell war der Grund für die Schmerzen klar: Problem mit dem Kabinendruck. Der Pilot musste daraufhin umkehren und den Flieger notlanden. Zehn Passagiere mussten danach medizinisch behandelt werden.