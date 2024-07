News des Tages am 18.07.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 18.07.24

US-Präsident sagt Wahlkampfauftritt ab: Joe Biden hat Corona

US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Ein Wahlkampfauftritt in Las Vegas musste er deshalb absagen. Er verspüre „leichte Symptome“, teilte das Weiße Haus in einer Mitteilung mit. An seinem Wohnsitz im Atlantikort Rehoboth Beach wird er „sich isolieren und während dieser Zeit weiterhin alle seine Pflichten in vollem Umfang erfüllen“, erklärte seine Sprecherin Karine Jean-Pierre laut Medienberichten. Dr. Kevin O’Connor, der Arzt des Präsidenten, teilte am Mittwoch mit, dass Joe Biden „heute Nachmittag mit Symptomen der oberen Atemwege vorstellig wurde.“

Messerangriff auf Rastplatz: Ehepaar in Klinik

Auf der Autobahn A3 verfolgten zwei mehrere Männer ein Ehepaar. Auf dem Rastplatz kommt es dann zu einem blutigen Drama: Als der Wohnmobil-Besitzer dann an der Raststätte Logebachtal östlich von Bad Honnef (Nordrhein-Westfalen) aussteigt, um sich den Schaden anzusehen, steigen die Männer aus und schlagen auf den 51-Jährigen ein. Dann zieht einer der Angreifer ein Messer und sticht auf ihn ein. Auch seine Ehefrau wird bei der brutalen Messer-Attacke verletzt. Das Paar kam in ein Krankenhaus. Die Täter sind noch immer flüchtig.

Polizei ermittelt wegen Brandstiftung: Sieben Tote bei Feuer-Drama in Nizza

In einem Mehrfamilienhaus in Nizza ereignete sich ein Feuer-Drama! Sieben Menschen starben bei der Tragödie – unter den Todesopfern befindet sich eine ganze Familie. Mehr als 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Um den Flammen zu entkommen, sprangen einige Bewohner aus den Fenstern. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung. Es ist bisher völlig unklar, wer das Feuer gelegt haben könnte. Die Stadt richtete eine Krisenbetreuung für die Anwohner ein.