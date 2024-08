News des Tages am 14.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 14.08.24

Unwetter richten schwere Schäden an

Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel haben in vielen Regionen in Deutschland für Chaos gesorgt. Besonders betroffen waren Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg. Im badischen Bruchsal trat ein Fluss über die Ufer trat und die Altstadt des Stadtteils Heidelsheim wurde überflutet. In Bayern kollidierte ein Eurocity nahe Bad Endorf mit einem in den Gleisbereich gestürzten Baum und blieb liegen. Im niedersächsischen Landkreis Ammerland stürzte ein Baum auf die Oberleitung – der Zugverkehr musste daraufhin eingestellt werden. Das war es noch längst nicht: Heftige Unwetter ziehen auch am Mittwoch über Deutschland – dann ist auch der Osten betroffen.

In Berliner Flüchtlingsunterkunft: 5 Schwerverletzte! Mann sticht wahllos auf Menschen ein

Brutale Tat in einer Flüchtlingsunterkunft am späten Dienstagabend! In einer Flüchtlingsunterkunft in der Bitterfelder Straße in Berlin-Marzahn soll ein Mann wahllos mit einem Messer auf andere Personen eingestochen haben. Nach Informationen der Bild-Zeitung wurden dabei fünf Menschen verletzt. Mit einem Großaufgebot rückten Polizei und Rettungskräfte an. Ein Mann konnte noch vor Ort unter dringendem Tatverdacht festgenommen werden. Der Hintergrund für die Tat ist unklar.

Feuerquallen-Alarm an der Ostsee

In dieser Woche war es extrem heiß – da gibt es nichts Schöneres, als ins Wasser zu springen. An der Ostsee sollte man jedoch lieber aufpassen. Denn dort wurden mehrere Feuerquallen gesichtet. Allein auf Fehmarn (Schleswig-Holstein) mussten am vergangenen Wochenende 83 Badegäste mit Verbrennungen von der DLRG behandelt werden. Auch in der Kieler Förde und in der Eckernförder Bucht gab es Kontakte mit Feuerquallen. „Das hängt von den Strömungen und der Windrichtung ab. Im Augenblick sind es hauptsächlich die Ostwinde, die die Quallen an die Ostsee-Strände spülen“, sagt Thies Wolfhagen, Sprecher der DLRG Schleswig-Holstein, laut der Bild.