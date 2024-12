News des Tages am 13.12.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.12.24

Rundfunkbeitrag bleibt vorerst bei 18,36 Euro

Die Höhe des Rundfunkbeitrags bleibt vorerst bei 18,36 Euro. In den Jahren 2025 und 2026 soll dieser nicht steigen. „Nach umfangreichen Diskussionen unter den Ländern bleiben die Beiträge für Bürgerinnen und Bürger und Betriebe stabil. Das ist gut“, sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) nach der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin. Die öffentlich-rechtlichen Medien ZDF und ARD reichten im November Verfassungsbeschwerde ein. Deshalb liegt der Fall beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe.

Waldbrand in US-Küstenstadt: Feuerwehr macht Fortschritte in Malibu

Nachdem sich der Waldbrand im kalifornischen Malibu zeitweise auf mehr als 1.600 Hektar ausgebreitet hatte, kann die Feuerwehr Erfolge vermelden. Kühleres Wetter und abflauende Winde haben den Kampf gegen einen Waldbrand in der kalifornischen Küstenstadt Malibu erleichtert. Der Großbrand erstreckt sich über 1.600 Hektar – ungeklärt ist bisher, weshalb das Feuer ausgebrochen ist. Mehr als 1.700 Feuerwehrleute kämpften zeitweise gegen die Flammen an. Insgesamt brannten bisher neun Gebäude ab, wie aus einer vorläufigen Bilanz hervorgeht. Tausende Bewohner mussten evakuiert werden.

Junge (3) stirbt wegen „extremer veganer Diät“ – lange Haft für Eltern!

Der dreijährige Abiyah stirbt einen qualvollen Tod, weil seine Eltern medizinische Hilfe verweigern. Stattdessen wird er von ihnen im Garten begraben – seine Eltern glauben, dass er wiedergeboren wird. Ein Gericht hat nun in Großbritannien entschieden: Die Eltern müssen lange ins Gefängnis. Der Vater wird zu 24,5 Jahren und die Mutter zu 19,5 Jahren Haft verurteilt. Die Eltern hätten dem Kind eine „extreme vegane Diät” auferlegt und damit beigetragen, dass der Junge verhungert. „Es ist schwer, sich einen schlimmeren Fall von Vernachlässigung vorzustellen als den, der hier vor das Gericht gekommen ist“, sagt der Richter.