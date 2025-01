News des Tages am 13.01.25

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 13.01.25

„Zahle jede Summe“: Superreiche suchen nach privaten Feuerwehrleuten in Los Angeles

In Los Angeles ist die Schere zwischen Arm und Reich riesig – das wird vor allem aufgrund der Waldbrände sichtbar. Die US-Metropole hat die zweithöchste Obdachlosenquote des Landes. Riesiger Reichtum und bittere Armut liegen nah beieinander. Die Superreichen bieten sogar hohe Summen für private Feuerwehrleute. „Zahle jede Summe“, erklärte ein Immobilienmanager laut CNN. „Wessen Haus gerettet wird, sollte nicht von seinem Bankkonto abhängen“, meinte dazu ein TikTok-User. Der besonders betroffene Stadtteil Pacific Palisades. Der Schaden wird auf drei Milliarden Dollar geschätzt, da viele Anwesen mehrere Millionen Dollar wert sind. Einige Prominente mussten selbst ihre Häuser verlassen oder verloren sie schon. Gleichzeitig werden immer wieder Geschichten von „Normalos“ bekannt, die es viel härter trifft. Eine Großfamilie verlor gleich mehrere Häuser – nun haben sie kein zu Hause mehr. „Es war einfach unglaublich. (…) Das kann man sich gar nicht vorstellen. Es hat sich angefühlt wie im Krieg. Das war mein Haus und das Einzige, was noch steht, ist mein Tor“, erklärte eine Frau der Großfamilie gegenüber dem Lokalsender KTLA 5 News.

Lehramts-Studentin Aleyna (25) in ihrer Wohnung ermordet

In Stuttgart wurde eine Lehramts-Studentin in ihrer Wohnung ermordet. „In der Nacht auf Samstag klingelte ein Bekannter von Aleyna aufgeregt an allen Türen. Er war in großer Sorge, vermisste ein Lebenszeichen von ihr“, erzählt eine Nachbarin in der Bild-Zeitung. Die Polizei rückte an, ließ die Wohnungstür in der Landhausstraße aufbrechen. Die Studentin wurde leblos auf dem Boden entdeckt. Eine Obduktion brachte Gewissheit: Die 25-Jährige wurde Opfer eines Gewaltverbrechens. Die Ermittler gehen von einer Beziehungstat aus. „Aleyna lebte sehr zurückgezogen. Statt Besuch kamen viele Pakete. Ich habe sie ihr immer vor die Tür gestellt“, erzählte eine weitere Nachbarin.

Miet-Drama in Sachsen: 200 Menschen leben im Bibber-Winter ohne Heizung

Rund 200 Menschen müssen in Hartmannsdorf in Mittelsachsen derzeit ohne Heizung auskommen – und das bei Minus-Graden! Der Versorger hat ihnen die Heizung und das warme Wasser abgestellt. Der Grund: der Gebäudeeigentümer bezahlt den zuständigen Versorger nicht. „Die ganzen Gedanken, die einem den ganzen Tag durch den Kopf gehen – was wird nun und wie geht’s weiter?“, sagt Birgit Georgius im Interview mit RTL. Vom Eigentümer fehlt jede Spur. Das Gebäude wechselt in den vergangenen Jahren mehrmals den Besitzer – und der ist derzeit nicht zu erreichen. „Wenn die Wohnung wie jetzt bei Minusgraden nicht beheizt werden kann, dann ist sie unbewohnbar. Und in einer Situation, in der eine Wohnung unbewohnbar ist, kann ich die Miete zu hundert Prozent mindern“, sagt Zakaria Said vom Deutschen Mieterbund.