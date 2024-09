News des Tages am 12.09.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.09.24

Stürzt der Brücken-Einsturz Dresden ins Chaos?

Nach dem Teileinsturz der Carolabrücke droht auf Monate ein Verkehrschaos in der sächsischen Landeshauptstadt. Über die Brücken verkehren rund 50.000 Autos am Tag. Experten rechnen damit, dass die Brücke abgerissen werden muss. Holger Kalbe, Abteilungsleiter Brücken- und Ingenieurbauwerke, sagt laut Bild: „Ich bin dafür zuständig, dass Brücken befahrbar sind und habe heute erlebt, dass eine Brücke eingestürzt ist. Glauben Sie mir, das ist ein Morgen, den will man nicht erleben.“ Nach dem Einsturz wurde die Brücke komplett dicht gemacht. Der gesamte Verkehr wird umgeleitet.

Wegen Behandlungsfehlern! Jeder 27. Todesfall in deutschen Kliniken wäre vermeidbar

In deutschen Krankenhäusern werden bis zu 680.000 Patienten jährlich Opfer von Behandlungsfehlern oder einer mangelnden Sorgfaltspflicht durch Ärzte und Pfleger. Das hat für rund 17.000 Patienten jährlich tödliche Folgen. Meist handelt es sich demnach um Infektionen, die sich Patienten im Krankenhaus zuziehen oder Medikamente, die verwechselt werden, wie RTL und Stern berichten. Jeder 27. Sterbefall wäre demnach vermeidbar gewesen. Das Statistische Bundesamt zählt laut jüngsten verfügbaren Daten (Jahr 2022) insgesamt 457.743 Sterbefälle in Krankenhäusern.

Brandenburg verbietet Islamisches Zentrum

Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) hat nach Ministeriumsangaben das Islamische Zentrum Fürstenwalde al-Salam (IZF) verboten. Am Donnerstag fänden Untersuchungen statt, wie die Bild-Zeitung berichtet. Der Verein sei dem Spektrum der Muslimbruderschaft und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas zuzuordnen, wie das Ministerium mitteilt.