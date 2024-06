News des Tages am 12.06.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 12.06.24

Leichenfund bei Suche nach Valeriia – Polizei will Details nennen

Die Polizei will nach dem Fund einer Leiche im sächsischen Döbeln mehr Details bekanntgeben. Die Ermittler wollten unter anderem bekanntgeben, ob es sich dabei um die vermisste Valeriia handelt. Das 9-jährige Mädchen wird seit über einer Woche vermisst. Am 3. Juni machte sich das Mädchen auf den Weg zur Schule – dort kam sie jedoch nie an. Die Leiche wurde zwischen dem Roßweiner Ortsteil Mahlitzsch und dem Döbelner Ortsteil Hermsdorf am Dienstag gefunden.

Türkei-Urlauber in Panik: 189 Passagiere in 50 Grad heißem Jet gefangen

189 Türkei-Urlauber erlebten dramatische Stunden, als sie in einem völlig überhitzten Flugzeug von Antalya nach Münster fliegen wollten. Die Klimaanlage war vor dem Start ausgefallen – de Fluggäste waren in der 50 Grad heißen Flieger gefangen. „Als wir einstiegen, bemerkten wir sofort die Hitze im Flieger“, erzählt Dominik Janßen in der Bild-Zeitung. „Die Kinder wurden immer lauter, es lief bei jedem das Wasser. Die Situation war sehr brenzlig. […] Ein Vater und eine Frau hatten Todesangst um ihre Kinder. Die Panik übertrug sich auf alle“, sagt er weiter. Der Pilot kehrte schließlich zum Terminal am Flughafen zurück. Doch auch dort wurde es kaum besser: Es gab kaum Hilfe von der Airline, wie Passagiere berichten.

Regen-Chaos auf Mallorca: Fällt der Ballermann-Urlaub ins Wasser?

Um diese Zeit ist es auf Mallorca sonnig und warm – eigentlich. Denn in den vergangenen Tagen prasselten heftige Regenfälle über der Insel nieder. Und die hatten es in sich: Zahlreiche Straßen standen unter Wasser. Und selbst am Flughafen in Palma de Mallorca ging gar nichts mehr. Starke Regenfälle sorgten dafür, dass Wasser durch das Dach in das Gebäude stürzte und das Terminal überschwemmte. Zeitweise konnten keine Starts und Landungen stattfinden. Auch an der nahegelegenen Playa de Palma richteten die Regenfälle schwere Verwüstungen an. In einer einzigen Stunde fielen mehr als 43 Liter Wasser pro Quadratmeter.