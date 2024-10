News des Tages am 08.10.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 08.10.24

Kevin Kühnert tritt als SPD-Generalsekretär zurück

Kevin Kühnert tritt als Generalsekretär der SPD zurück. Der 35-Jährige begründete den Schritt mit gesundheitlichen Problemen. Der Wahlkampf für die kommende Bundestagswahl benötigt viel Energie. „Die Energie, die für mein Amt und einen Wahlkampf nötig ist, brauche ich auf absehbare Zeit, um wieder gesund zu werden“, erklärte Kevin Kühnert. „Diese Entscheidungen haben mich Überwindung gekostet und sie schmerzen mich, weil ich meine politische Arbeit mit Herzblut betreibe“, heißt es in seiner Rücktrittserklärung. Kevin Kühnert wurde 2021 Generalsekretär der Sozialdemokraten und zog im selben Jahr in den Bundestag ein.

Greta Thunberg wütet gegen deutsche Polizisten

Greta Thunberg wurde durch die Klima-Bewegung berühmt. Nun nutzt sie ihren Ruhm für Judenhass. Die Aktivistin reiste nach Berlin, um an einer Hass-Demo gegen Israel und Juden teilzunehmen. Dabei brüllt sie Parolen gegen den jüdischen Staat und macht Selfies mit Judenhassern. Ihre Wut richtet sich auch gegen deutsche Polizisten. „Es ist absolut … ich finde nicht einmal die Worte, um zu sagen, wie wütend es mich macht zu sehen, wie Deutschland und deutsche Polizisten friedliche Demonstranten behandeln …. ich habe keine Worte!“, schimpft die Schwedin laut der Bild-Zeitung. Friedlich war die Demo laut der Polizei keinesfalls. Denn es wurden verbotene israel- und polizeifeindliche Parolen verwendet.

CDU-Zentrale bereitet sich auf Neuwahlen vor

Die CDU-Zentrale bereitet sich möglicherweise auf Neuwahlen vor. Ein möglicher Termin für Neuwahlen könnte laut der CDU Anfang März sein. „Die Deutschen wollen eine echte Politikwende, eine bürgerliche Mehrheit ist realistischer denn je“, sagt CDU/CSU-Fraktionsvize Jens Spahn laut der Bild und bringt eine Koalition mit der FDP ins Gespräch. FDP-Chef Christian Lindner hatte kürzlich selbst ein vorzeitiges Ampel-Aus nicht ausgeschlossen. „Eine Regierung muss sich immer die Frage stellen, ob sie den Anforderungen der Zeit genügt“, sagte er gegenüber dem Nachrichtenportal Table.Briefings.