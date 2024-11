News des Tages am 04.11.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 04.11.24

US-Wahl 2024: Harris und Trump liefern sich ein knappes Kopf-an-Kopf-Rennen

Nur noch ein Tag – dann wählt Amerika. Ob Donald Trump oder Kamala Harris ins Weiße Haus einzieht – es ist ein unguabliches knappes Rennen. Das zeigen neue Umfragen. Demnach kommt Kamala Harris auf 47,9 Prozent und Donald Trump auf 47 Prozent, wie das US-Umfrageportal Five Thirty Eight meldet. Ein großer Fokus liegt vor allem auf die Swing States Arizona, Georgia, Nevada, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. Denn dort ist der Ausgang völlig offen. Die beiden Kandidaten sind in den vergangenen Tagen ausschließlich in den Swing States aufgetreten, um die Wahlmänner für sich zu mobilisieren.

Krisengespräche: Seht die Ampel vor dem Aus?

Die Ampel-Regierung erlebt derzeit eine heftige Krise – und könnte möglicherweise in dieser Woche vor dem Aus stehen. Kanzler Scholz, Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck haben sich zu Gesprächen getroffen. Und auch in den kommenden Tagen stehen weitere Gesprächsrunden an. Dabei geht es um die entscheidende Frage: Können die Koalitionspartner noch einen gemeinsamen Kurs halten? Oder steht das Bündnis vor dem Bruch? Am Freitag wurde ein Grundsatzpapier von Parteichef Lindner öffentlich. Die Union sieht in Lindners Grundsatzpapier schon den Bruch mit der Ampel besiegelt.

Musikproduzent Quincy Jones (91) tot

Musiklegende Quincy Jones ist tot! Der Produzent arbeitete unter anderem mit Superstars wie Michael Jackson und Frank Sinatra zusammen. Im Alter von 91 Jahren ist er verstorben. Er starb im Kreise seiner Familie in Los Angeles, wie ein Sprecher mitteilte. „Heute Abend müssen wir mit vollem, aber gebrochenem Herzen die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen“, heißt es in einer Erklärung der Familie. Und weiter: „Obwohl dies ein unglaublicher Verlust für unsere Familie ist, feiern wir das großartige Leben, das er gelebt hat, und wissen, dass es nie einen anderen wie ihn geben wird.“