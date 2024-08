News des Tages am 01.08.24

Im KUKKSI NEWSFLASH informieren unsere Reporter von Montag bis Freitag jeden Morgen über die wichtigsten Ereignisse des Tages – von jungen Menschen für junge Menschen. So ist man immer direkt up to date! Hier erfährt man alles über die Geschehnisse aus Politik und Wirtschaft, auch Themen wie Umwelt, Tierschutz oder Sport greifen wir auf.

Die Nachrichten des Tages am 01.08.24

Wirrer Trump-Auftritt: „Ich bin der beste Präsident für Schwarze seit Lincoln“

Am Mittwochmittag (Ortszeit) stellte sich Donald Trump einer Fragerunde der „National Association of Black Journalists“ („Verband schwarzer Journalisten“) in Chicago. Der Applaus war eher verhalten. Es sei eine „sehr unhöfliche Einführung“ der Moderatorin gewesen, so der Republikaner. Er sagte: „Ich liebe die schwarze Bevölkerung in diesem Land; ich habe so viel für die schwarze Bevölkerung in diesem Land getan.“ Donald Trump sagte weiter: „Ich bin der beste Präsident für die schwarze Bevölkerung seit Abraham Lincoln.“ Das Publikum reagierte darauf mit Buh-Rufen. Dann attackierte er auch Kamala Harris: „Ich wusste nicht, dass sie schwarz ist, bis sie vor ein paar Jahren zufällig schwarz wurde, und jetzt will sie als schwarz bekannt sein. Ich weiß also nicht, ist sie Inderin oder ist sie schwarz?“

Transporter fährt in Lkw: Zwei Tote bei Crash auf der A4

Gegen 21 Uhr raste ein Ford Transit auf der Autobahn A4 bei Erfurt in Richtung Dresden beinahe ungebremst in einen Lkw-Anhänger. Die beiden Insassen des Kleintransporters hatten keine Chance – sie starben noch am Unfallort. Es bildete sich ein langer Stau, es kam keine funktionierende Rettungsgasse zustande. „Der Abschleppdienst kämpfte sich mühsam durch den Verkehr und selbst gegen 23.20 Uhr war es für die Straßenmeisterei ein Kraftakt, zur Unfallstelle zu gelangen“, sagte ein Polizeibeamter in der Bild-Zeitung. Die genaue Unfallursache wird noch ermittelt.

Feuer auf Hügel: Großbrand in Rom legt TV-Sender Rai lahm

Die italienische Hauptstadt ist wegen eines Großbrands im Ausnahmezustand. Das Feuer brach auf dem Monte Mario, welcher der Hügel der Stadt ist, aus. Das Feuer bedrohte auch Teile der Stadt und hatte auch Auswirkungen auf den TV-Sender Rai. Denn das Gebäude des Kanals musste evakuiert werden und Live-Sendungen wurden unterbrochen. Gegen 18 Uhr waren die Flammen in der Nähe des Piazzale Clodio unter Kontrolle. „Das Feuer ist eingedämmt und das Schlimmste ist überstanden“, sagte Roms Bürgermeister Roberto Gualtieri. Und weiter: „Die Wasserabwürfe mit Hubschraubern werden ab morgen früh fortgesetzt, um die Löscharbeiten abzuschließen.“