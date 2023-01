Nach Vorwürfen von Jill Lange: Darum zeigt RTL die Skandal-Szenen bei DSDS!

Die kommende Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ sorgt schon seit Tagen für krasse Schlagzeilen. Hintergrund sind schwere Vorwürfe von Kandidatin Jill Lange. RTL erklärt nun, weshalb der Sender die Szenen dennoch im TV zeigen wird.

In der neuen Folge von DSDS muss Kandidatin Jill Lange einiges über sich ergehen lassen. Die 22-Jährige nahm bereits an einigen Kuppelshows im TV teil. Zunächst erklärt die Nachwuchssängerin, weshalb sie an solchen Formaten teilgenommen hat: „Also ich habe Abitur gemacht und danach dachte ich mir so: ‚Was machst du jetzt?‘ Ich wollte schon noch irgendwas Cooles machen, Abenteuer erleben.“ Das scheint Dieter Bohlen alles andere als zu gefallen. „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“, fragt der Poptitan die Kandidatin.

Jill Lange fühlt sich persönlich angegriffen

Jill Lange fühlte sich dadurch persönlich beleidigt und teilte in den sozialen Netzwerken ordentlich gegen den Musikproduzent aus. „Ich bin absolut kritikfähig. Sag mir, dass ich nicht singen kann, sag mir, dass ich mich anhöre, wie eine heulende Hyäne – damit kann ich umgehen. Aber Dieter ist persönlich geworden und da wurde auch nicht alles gezeigt. Das muss ich hier auch einfach mal sagen, weil das sind Sachen, die gehen nicht. Dieter hat mich beleidigt“, erklärt sie bei Instagram.

RTL äußert sich nach den Vorwürfen

„Im Kontext der Diskussion um Jills Datingshow-Erfahrungen sahen wir keinen Anlass, den Dialog aus der Sendung zu schneiden“, teilte ein Sendersprecher in der Bild-Zeitung mit. „Jill hätte den Wettbewerb zu jedem Zeitpunkt verlassen können, wenn sie sich ungerecht behandelt fühlt – das hat sie aber nicht getan“, heißt es weiter in dem Statement. RTL zeigt die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? DSDS 2023: Jill Lange war bei Ex On The Beach