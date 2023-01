DSDS 2023: Jill Lange war bei Ex On The Beach

Die nächste Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ steht in den Startlöchern. Eine Kandidatin ist keine Unbekannte – und zwar Jill Lange. Denn die 22-Jährige war schon in mehreren Reality-Formaten zu sehen.

Jill Lange will die Jury mit dem Song „Remedy“ von Leony vom Hocker hauen. Die Kandidatin will bei „Deutschland sucht den Superstar“ ihren Traum von einer Musikkarriere verwirklichen. „Musik ist das Richtige für mich, das sagt mein Herz mir“, ist sie sich sicher. Mit Musik will die Blondine die Menschen berühren.

Jill Lange nahm in mehreren Kuppelshows teil

Jill lange hat bereits Kameraerfahrung. Denn sie war schon in zahlreichen Formaten wie „Are You The One“ oder „Ex On The Beach“ zu sehen. In den Kuppelshows verdrehte sie den Männern den Kopf. Das ist auch kein Wunder: Denn mit ihrem Style oder Tattoos ist sie ein echter Hingucker. „Man kennt mich als Flirtqueen und Partymaus“, sagt die „Bad Bitch“. Nun sollen die Fans eine ganz neue Seite an ihr kennenlernen. Da kommt eine Teilnahme bei DSDS genau richtig! Das Reality-TV-Image will sie damit etwas ablegen.

Auch im Netz ist Jill Lange mega erfolgreich. Als Influencerin hat sie bei Instagram & Co. eine riesige Fanbase und unterhält dort ihre Community mit regelmäßigen Updates. Von ihrer Zwillingsschwester und ihrem Freund Lars holt sie sich Mut, vor die Jury zu treten. Ihren Liebsten lernte die Beauty übrigens in den Kuppelformaten kennen. Ob Jill Lange nun auch musikalisch durchstarten kann und den Recall-Zettel ergattern wird? Das zeigt RTL in der nächsten Castingfolge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Mittwoch um 20:15 Uhr. Die Episode ist auch bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? KUKKSI-Reporter seit über 10 Jahren vor Ort: Das passiert hinter den DSDS-Kulissen!