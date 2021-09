Nach Supertalent-Aus: So verstehen sich Bruce Darnell und Dieter Bohlen!

Bei RTL geht die neue Staffel von „Das Supertalent“ am Samstag an den Start. Die Jury wurde komplett ausgetauscht: Dieter Bohlen und Bruce Darnell werden künftig nicht mehr in der Show dabei sein. Doch wie verstehen sich die beiden ehemaligen Juroren eigentlich heute?

Von 2008 bis 2020 war Bruce Darnell bei „Das Supertalent“ im Einsatz – mit einer Pause dazwischen. Dann kam der Paukenschlag: Ab 2021 will RTL auf eine komplett neue Jury setzen – Bruce Darnell und Dieter Bohlen mussten daraufhin gehen. Für die Fans war das eine krasse Überraschung!

Bruce Darnell ist Dieter Bohlen sehr dankbar

Bruce Darnell und Dieter Bohlen arbeiteten in den vergangenen Jahren nicht nur beruflich zusammen, sondern sind auch gute Freunde. Nach dem Aus bei „Das Supertalent“ haben die beiden regelmäßig Kontakt. „Dieter Bohlen und ich haben mehrmals in der Woche Kontakt. Wir sind immer füreinander da und unterstützen uns. Ich bin ihm wahnsinnig dankbar, dass er immer an mich geglaubt hat. Ohne ihn wäre ich im deutschen TV nicht so weit gekommen“, erzählt Bruce Darnell in einem Interview mit der Bild-Zeitung.

Besonders beliebt bei den Fans war das Lächeln von Bruce Darnell – doch genau das hat ihn selbst irgendwann gestört. „Irgendwann konnte ich nicht mehr hinsehen“, so Bruce Darnell. Und weiter: „Ich hatte gemerkt, dass die Zähne in meinem Unterkiefer recht eng und dicht beieinander stehen. Das ist vielleicht etwas, das anderen gar nicht so auffällt. Ich habe mich danach in eine Behandlung mit unsichtbaren Zahnschienen begeben, weil es für mich persönlich wichtig war.“

RTL setzt neben einer festen Jury auch auf Gast-Juroren. So werden unter anderem Andrea Kiewel, Yvonne Catterfeld, Sophia Thomalla und Kaya Yanar dabei sein. In der ersten Folge sind Starmagiern Andreas und Chris Ehrlich aka Ehrlich Brothers, Michael Michalsky, Motsi Mabuse und Riccardo Simonetti als Juroren im Einsatz. Lukas Podolski hat sich während den Dreharbeiten mit Corona infiziert – der Kicker soll aber wieder in den beiden Live-Shows dabei sein. Schon gelesen? Supertalent 2021: Das sind die ersten Kandidaten!