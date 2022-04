Nach Supertalent-Aus: Geht auch DSDS in eine Pause?

RTL schickt „Das Supertalent“ in diesem Jahr in eine Pause. Hintergrund: Die Quoten der Castingshow sind eingebrochen. Nun starteten auch die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ – auch hier war das Zuschauerinteresse so gering wie noch nie. Schickt der Sender nun auch die Castingshow in eine Pause oder wird es 2023 eine neue Staffel geben?

Nach knapp 20 Jahren endete die Ära um Dieter Bohlen bei DSDS. Der Sender kündigte im vergangenen Jahr, auf komplette neue Jurys bei „Deutschland sucht den Superstar“ und „Das Supertalent“ zu setzen. Die Formate sollten komplett neu ausgerichtet werden und insgesamt familienfreundlicher werden. Doch bei den Zuschauern kam das bisher nicht sonderlich gut an.

„Das Supertalent“ geht erstmals in Pause

Die vergangene Staffel von „Das Supertalent“ ist regelrecht eingebrochen. Der einstige RTL-Quotenhit erreichte teilweise nur noch um die 5 Prozent Marktanteil – das wäre vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen. Jedoch war die Konkurrenz auch sehr hoch: Zeitgleich zeigte ProSieben nämlich seine Erfolgsshow „The Masked Singer“. Der Sender hat sich deshalb entschieden, erstmals in der Geschichte der Show ein Jahr auszusetzen – in diesem Jahr wird es also keine neue Staffel geben. Doch wie sieht es eigentlich mit DSDS aus?

DSDS geht auch 2023 weiter

Zwar ist „Deutschland sucht den Superstar“ ebenfalls die schwächste Staffel aller Zeiten – allein die erste Live-Show dümpelte bei nur rund 5 Prozent Marktanteil. Doch an dem Format hält RTL fest. Auch 2023 soll DSDS wieder über die Bildschirme laufen. Kandidaten können sich jetzt auch schon jetzt für die kommende Staffel bewerben. Zumindest auf die Show müssen Fans nicht verzichten. Ob dann auch die derzeitige Jury in der kommenden Staffel zu sehen sein wird, ist ungewiss. Um wieder zu alter Stärke zurückzufinden, wird RTL die Show möglicherweise nochmal umkrempeln – mit einem Comeback von Dieter Bohlen ist aber wohl nicht zu rechnen. Schon gelesen? DSDS 2022: Das wurde in der 1. Live-Show NICHT im TV gezeigt!